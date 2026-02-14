14 de febrero de 2026
Donald Trump dijo que tiene planes de visitar Venezuela pero no sabe cuándo

El mandatario estadounidense adelantó que analiza viajar a Caracas en medio de un escenario político inédito tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tiene planes de visitar Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

“Visitaré Venezuela”, dijo el mandatario norteamericano ante preguntas de un periodista en la Casa Blanca, reportó el sitio DW.

Trump respondió preguntas de periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que fue sacado de su país el 3 de enero y que ahora espera juicio en Nueva York por narcotráfico.

Trump y sus planes de visita oficial

El presidente estadounidense también dijo que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano. Expresó que Washington y Caracas están “trabajando juntos muy estrechamente”, particularmente en energía.

“Tenemos una muy buena relación”, dijo, añadiendo que importantes compañías petroleras estadounidenses operan en el país y que la asociación está generando ingresos significativos.

El magnate republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó Trump.

