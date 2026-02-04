Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei

Familiares del gendarme Nahuel Gallo y de German Giuliani , detenidos en Venezuela , pidieron este miércoles a senadores y diputados su respaldo para continuar reclamando la liberación de los argentinos detenidos y que los reciba el presidente Javier Milei .

La solicitud tuvo lugar durante un encuentro realizado en el despacho del senador radical Maximiliano Abad, que fue organizado por la diputada de la UCR Karina Banfi y que contó con la presencia de la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich.

venezuela A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional

Más de un año detenido Liberaron a otro argentino en Venezuela: quién es y qué comunicó Cancillería

Estuvieron también los senadores de la UCR Carolina Losada y de LLA Francisco Paoltroni , además de los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y la libertaria Silvana Giudici , junto a Elisa Trotta, defensora de derechos humanos.

Nos reunimos diputados y senadores con la familia de Nahuel Gallo y de Germán Giuliani para darles todo nuestro apoyo y exigir la liberación ya de los presos políticos argentinos que injustamente son detenidos por la dictadura de Venezuela. La incertidumbre de cómo están, qué… pic.twitter.com/oKbpYbB3NY

"La incertidumbre sobre cómo están y cuándo recuperarán su libertad se vuelve un padecimiento constante para sus familias. Detrás de cada nombre hay seres queridos que todavía esperan", expresó Ferraro a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2019158513600139434&partner=&hide_thread=false Junto a diputados y senadores de distintos bloques nos reunimos con familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, compatriotas argentinos, y de Nélida Sánchez, ciudadana venezolana, todos presos políticos del régimen dictatorial de Venezuela. Escucharlos conmueve profundamente y… pic.twitter.com/KONFpSPGIE — maxi ferraro (@maxiferraro) February 4, 2026

La eterna espera por la liberación en Venezuela

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, señaló que desde hace 14 meses “vengo exigiendo la libertad de Nahuel, quien está en desaparición forzada en Venezuela. El objetivo era que escuchen a nivel político que son dos seres humanos que hoy día están en una detención arbitraria e ilegal”.

Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani manifestaron su profunda inquietud por “la falta de avances concretos, a pesar de que el régimen de ese país ha comenzado a liberar presos políticos”.

En sus exposiciones, las familias recordaron que Gallo sigue detenido desde diciembre de 2024 y que Giuliani continúa privado de su libertad desde mayo de 2025, mientras que otros detenidos políticos comenzaron a ser excarcelados, lo que agrava su sensación de abandono y de incertidumbre.

Los legisladores presentes expresaron su solidaridad con los reclamos familiares y coincidieron en la necesidad de ampliar el apoyo político tanto dentro del Congreso como en el plano internacional para presionar por la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani.