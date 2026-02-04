4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Larga espera

Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei

Los allegados de los detenidos de forma ilegal en Venezuela se reunieron con legisladores para pedir apoyo. Qué dijeron.

Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei

Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei

X @maxiferraro
Por Sitio Andino Política

Familiares del gendarme Nahuel Gallo y de German Giuliani, detenidos en Venezuela, pidieron este miércoles a senadores y diputados su respaldo para continuar reclamando la liberación de los argentinos detenidos y que los reciba el presidente Javier Milei.

La solicitud tuvo lugar durante un encuentro realizado en el despacho del senador radical Maximiliano Abad, que fue organizado por la diputada de la UCR Karina Banfi y que contó con la presencia de la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich.

Lee además
Liberaron a otro argentino en Venezuela: quién es y qué comunicó Cancillería
Más de un año detenido

Liberaron a otro argentino en Venezuela: quién es y qué comunicó Cancillería
A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional
venezuela

A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KBanfi/status/2019101610874445896&partner=&hide_thread=false

Estuvieron también los senadores de la UCR Carolina Losada y de LLA Francisco Paoltroni, además de los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y la libertaria Silvana Giudici, junto a Elisa Trotta, defensora de derechos humanos.

"La incertidumbre sobre cómo están y cuándo recuperarán su libertad se vuelve un padecimiento constante para sus familias. Detrás de cada nombre hay seres queridos que todavía esperan", expresó Ferraro a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2019158513600139434&partner=&hide_thread=false

La eterna espera por la liberación en Venezuela

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, señaló que desde hace 14 meses “vengo exigiendo la libertad de Nahuel, quien está en desaparición forzada en Venezuela. El objetivo era que escuchen a nivel político que son dos seres humanos que hoy día están en una detención arbitraria e ilegal”.

Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani manifestaron su profunda inquietud por “la falta de avances concretos, a pesar de que el régimen de ese país ha comenzado a liberar presos políticos”.

En sus exposiciones, las familias recordaron que Gallo sigue detenido desde diciembre de 2024 y que Giuliani continúa privado de su libertad desde mayo de 2025, mientras que otros detenidos políticos comenzaron a ser excarcelados, lo que agrava su sensación de abandono y de incertidumbre.

Los legisladores presentes expresaron su solidaridad con los reclamos familiares y coincidieron en la necesidad de ampliar el apoyo político tanto dentro del Congreso como en el plano internacional para presionar por la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani.

Temas
Seguí leyendo

Liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria en Venezuela

Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo

Liberan a 80 presos políticos en Venezuela y crece la expectativa por los argentinos detenidos

El oficialismo puso fecha al debate de la reforma laboral en el Senado

La Legislatura de Mendoza inició un año clave: oficialismo fortalecido y renovación de bancas

La Cámara de Diputados fijó la fecha para tratar la Ley Penal Juvenil con la baja de imputabilidad

Martín Menem reúne a los jefes de bloque para el debate por la baja de la imputabilidad

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: cómo es el nuevo régimen de pensiones

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa Cámara de Diputados.
El escenario de 2026

La Legislatura de Mendoza inició un año clave: oficialismo fortalecido y renovación de bancas

Las Más Leídas

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

Javier Angeletti, uno de los absueltos en el juicio a Walter Bento. 
acusado de asociación ilícita

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento