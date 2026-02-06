6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
inicio del proceso

El Parlamento venezolano aprobó en un primer debate la ley de amnistía para presos políticos

El Parlamento aprobó en primer debate la ley de amnistía para presos políticos, pero aún restan consultas y un segundo debate para que sea ley.

El Parlamento aprobó en primer debate la ley de amnistía para presos políticos. El proceso sigue.&nbsp;

El Parlamento aprobó en primer debate la ley de amnistía para presos políticos. El proceso sigue. 

Por Sitio Andino Política

El Parlamento de Venezuela, con mayoría oficialista, aprobó en un primer debate el proyecto de ley de amnistía para presos políticos, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Lee además
Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei
Larga espera

Detenidos en Venezuela: familiares de Nahuel Gallo y German Giuliani buscan respaldo y una reunión con Milei
Liberaron a otro argentino en Venezuela: quién es y qué comunicó Cancillería
Más de un año detenido

Liberaron a otro argentino en Venezuela: quién es y qué comunicó Cancillería

Un proceso que continúa

Aunque el proyecto superó la primera discusión en la Asamblea Nacional, debe someterse ahora a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y luego ser debatido en un segundo y definitivo debate antes de convertirse en ley.

Para coordinar esta etapa, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial que incluye a varios legisladores oficialistas, entre ellos Nicolás Maduro Guerra (hijo de Nicolás Maduro) e Iris Varela, ex ministra del Servicio Penitenciario. Desde el oficialismo llamaron a avanzar con “celeridad” en las consultas y destacaron la importancia de abrir espacios de diálogo.

Rodríguez instó a que el proceso de consulta sea “profundo” e incluya a personas privadas de libertad, sus familiares y a las víctimas de hechos de violencia política del pasado. Afirmó que la iniciativa busca la “sanación” del país y la construcción de un clima de convivencia democrática.

Alcances y límites del proyecto

La ley de amnistía contempla un amplio espectro de casos vinculados con detenciones por expresiones, protestas y actos políticos durante las últimas décadas, aunque excluye a quienes hayan cometido delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico o corrupción, según el texto que circuló en medios internacionales.

La aprobación en primera lectura se dio con un voto unánime en una Asamblea dominada por el oficialismo, pero el proyecto no ha sido publicado íntegramente ni se conocen aún todos sus artículos definitivos. La norma deberá completar su trámite legislativo para entrar en vigor.

Reacciones y contexto político

La iniciativa generó expectativas tanto dentro como fuera de Venezuela, incluida Argentina, desde donde se espera la liberación de detenidos como Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Temas
Seguí leyendo

A un mes de la captura de Maduro, la Fuerza Armada de Venezuela ratifica apoyo al proceso de reconciliación nacional

Liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria en Venezuela

Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste

Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

El Senado oficializó la sesión exclusiva para debatir la reforma laboral

ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y reclamará por la apertura de paritarias

Comercio e inversiones: Qué implica el nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo. 
rastrillaje

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Walter Bento, en el momento más difícil de su vida.  video
inminente pedido de pena de la fiscalía

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena