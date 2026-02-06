El Parlamento venezolano aprobó en un primer debate la ley de amnistía para presos políticos

El Parlamento aprobó en primer debate la ley de amnistía para presos políticos. El proceso sigue.

El Parlamento de Venezuela , con mayoría oficialista, aprobó en un primer debate el proyecto de ley de amnistía para presos políticos , impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez .

La iniciativa legislativa, que se remonta a casos de detención por motivos políticos desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder en Venezuela— representa un primer paso parlamentario clave en la búsqueda de una salida política a la crisis que atraviesa el país.

Aunque el proyecto superó la primera discusión en la Asamblea Nacional, debe someterse ahora a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y luego ser debatido en un segundo y definitivo debate antes de convertirse en ley.

Para coordinar esta etapa, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez , designó una comisión especial que incluye a varios legisladores oficialistas, entre ellos Nicolás Maduro Guerra (hijo de Nicolás Maduro) e Iris Varela, ex ministra del Servicio Penitenciario . Desde el oficialismo llamaron a avanzar con “celeridad” en las consultas y destacaron la importancia de abrir espacios de diálogo.

Rodríguez instó a que el proceso de consulta sea “profundo” e incluya a personas privadas de libertad, sus familiares y a las víctimas de hechos de violencia política del pasado. Afirmó que la iniciativa busca la “sanación” del país y la construcción de un clima de convivencia democrática.

Alcances y límites del proyecto

La ley de amnistía contempla un amplio espectro de casos vinculados con detenciones por expresiones, protestas y actos políticos durante las últimas décadas, aunque excluye a quienes hayan cometido delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico o corrupción, según el texto que circuló en medios internacionales.

La aprobación en primera lectura se dio con un voto unánime en una Asamblea dominada por el oficialismo, pero el proyecto no ha sido publicado íntegramente ni se conocen aún todos sus artículos definitivos. La norma deberá completar su trámite legislativo para entrar en vigor.

Reacciones y contexto político

La iniciativa generó expectativas tanto dentro como fuera de Venezuela, incluida Argentina, desde donde se espera la liberación de detenidos como Nahuel Gallo y Germán Giuliani.