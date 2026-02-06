6 de febrero de 2026
La CGT se manifestará en contra de la reforma laboral, pero no habrá paro general

Algunos sectores sindicales estaban dispuestos a realizar un paro general, pero no hubo acompañamiento. La decisión de la CGT.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

El referente de la CGT consideró además que la solución a este conflicto es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso. “Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, agregó el titular del sindicato del Seguro.

Además, enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”. A su vez, dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2019846941648015471&partner=&hide_thread=false

Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT, donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes, pero prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que aún no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei. Es que aún está fresco el recuerdo del anterior paro, abril del año pasado, cuando el gremio de colectiveros de la UTA no se plegó e hizo perder impacto a la medida de fuerza.

Además, este sector apuesta a introducir cambios a medida que el proyecto avance en ambas cámaras y restarle impacto. Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves último en Córdoba y volverán a hacerlo el martes en Rosario.

De todos modos, cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades, aunque sea parcial, para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización. De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.

Qué pasará en Mendoza: la decisión de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en Mendoza para el miércoles 11 de febrero para manifestarse en contra de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y la apertura de paritarias en carácter de urgencia.

La huelga será sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración en la Legislatura, a partir de las 10 horas. "Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores", expresó Roberto Macho, secretario General de ATE Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobertoMacho2/status/2019539242918244846?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019539242918244846%7Ctwgr%5E12b26cebe2f23f88e36cc670a62ac8028f0593a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sitioandino.com.ar%2Fpolitica%2Fate-mendoza-anuncio-un-paro-contra-la-reforma-laboral-y-reclamara-la-apertura-paritarias-n5716994&partner=&hide_thread=false

