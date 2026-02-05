ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y reclamará por la apertura de paritarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para el miércoles 11 de febrero para manifestarse en contra de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y la apertura de paritarias en carácter de urgencia.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para el miércoles 11 de febrero para manifestarse en contra de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y la apertura de paritarias en carácter de urgencia.
La huelga será sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración en la Legislatura, a partir de las 10 horas. "Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores", expresó Roberto Macho, secretario General de ATE Mendoza.
El gremialista invitó a otros sindicatos como los que representan a docentes, profesionales, judiciales, y otras organizaciones sociales. "Tenemos que ponerle un freno al gobierno nacional para que no implemente políticas que van en detrimento de los derechos y conquistas laborales históricas de los trabajadores. Son políticas que en definitiva van en contra del pueblo. Los gobiernos no pueden imponer reformas que avasallen las condiciones laborales y salariales”, expresó Macho.
Además de manifestarse en contra de la reforma laboral, ATE Mendoza pide la apertura de paritarias "para poder discutir un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000".
“El paro va a afectar a trabajadores de todos los sectores que representamos: Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados de la provincia de Mendoza, con la salvedad de respetar las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia, con atención como días domingo y feriados”, aclaró Macho.