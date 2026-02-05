5 de febrero de 2026
Sitio Andino
Protesta

ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y reclamará por la apertura de paritarias

La huelga será el miércoles 11 de febrero y será sin asistencia al lugar de trabajo. Qué manifestaron desde ATE Mendoza.

Foto: Yemel Fil

La huelga será sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración en la Legislatura, a partir de las 10 horas. "Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores", expresó Roberto Macho, secretario General de ATE Mendoza.

El gremialista invitó a otros sindicatos como los que representan a docentes, profesionales, judiciales, y otras organizaciones sociales. "Tenemos que ponerle un freno al gobierno nacional para que no implemente políticas que van en detrimento de los derechos y conquistas laborales históricas de los trabajadores. Son políticas que en definitiva van en contra del pueblo. Los gobiernos no pueden imponer reformas que avasallen las condiciones laborales y salariales”, expresó Macho.

ATE Mendoza pide apertura de paritarias

Además de manifestarse en contra de la reforma laboral, ATE Mendoza pide la apertura de paritarias "para poder discutir un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000".

“El paro va a afectar a trabajadores de todos los sectores que representamos: Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados de la provincia de Mendoza, con la salvedad de respetar las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia, con atención como días domingo y feriados”, aclaró Macho.

