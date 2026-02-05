ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y reclamará por la apertura de paritarias

ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y la apertura de paritarias Foto: Yemel Fil

La huelga será sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración en la Legislatura, a partir de las 10 horas. "Desde ATE y CTA Autónoma Mendoza estamos totalmente en contra de una reforma laboral inconsulta y regresiva, que recorta derechos a los trabajadores", expresó Roberto Macho, secretario General de ATE Mendoza.

Embed pic.twitter.com/adIxx0B9KF — Roberto Macho (@RobertoMacho2) February 5, 2026 El gremialista invitó a otros sindicatos como los que representan a docentes, profesionales, judiciales, y otras organizaciones sociales. "Tenemos que ponerle un freno al gobierno nacional para que no implemente políticas que van en detrimento de los derechos y conquistas laborales históricas de los trabajadores. Son políticas que en definitiva van en contra del pueblo. Los gobiernos no pueden imponer reformas que avasallen las condiciones laborales y salariales”, expresó Macho.

ATE Mendoza pide apertura de paritarias Además de manifestarse en contra de la reforma laboral, ATE Mendoza pide la apertura de paritarias "para poder discutir un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000".

“El paro va a afectar a trabajadores de todos los sectores que representamos: Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados de la provincia de Mendoza, con la salvedad de respetar las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia, con atención como días domingo y feriados”, aclaró Macho. Embed - El 11F vamos al PARO en rechazo de la Reforma Laboral y por la urgente apertura de paritarias