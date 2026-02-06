6 de febrero de 2026
Sitio Andino
Cómo sigue el conflicto

Se suspendió la huelga de controladores aéreos y habrá vuelos el lunes

El Gobierno nacional convocó a una reunión a la Asociación Trabajadores del Estado y suspendieron la huelga en los aeropuertos.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la huelga en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba programado para el próximo lunes 9 de febrero, y garantizó la normalidad de los vuelos en el inicio de la semana.

La decisión se tomó luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto. El paro, que iba a comenzar a las 00:00 del lunes, amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada.

"Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo", confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por "una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento" pactado anteriormente, informó Noticias Argentinas.

"Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo", agregó Cabezas.

No descartan una próxima huelga

Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: "Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza".

El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.

