Se suspendió la huelga de controladores aéreos y habrá vuelos el lunes.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la huelga en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba programado para el próximo lunes 9 de febrero , y garantizó la normalidad de los vuelos en el inicio de la semana.

La decisión se tomó luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto . El paro, que iba a comenzar a las 00:00 del lunes , amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada.

" Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo", confirmó Mercedes Cabezas , secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por "una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento" pactado anteriormente, informó Noticias Argentinas.

" Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro , porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo", agregó Cabezas.

aerolineas argentinas, aeropuerto, avion, pasajeros Foto: NA

No descartan una próxima huelga

Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: "Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza".

El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.