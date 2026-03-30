30 de marzo de 2026
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Continúa el plan de lucha de los trabajadores de universidades nacionales de todo el país

Conadu Histórica convocó a un paro de tres días en las casas de altos estudios. Cuál es la situación y qué reclaman.

Continúa el plan de lucha de los trabajadores de universidades nacionales de todo el país

Continúa el plan de lucha de los trabajadores de universidades nacionales de todo el país

Foto: Cristian Lozano

De acuerdo a la entidad gremial Conadu Histórica, "no hay respuestas, convocatoria a paritarias, ni cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario". Es por esto que este lunes, martes y miércoles habrá un paro nacional de universidades.

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La semana pasada el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió y definió la situación financiera como "crítica". "En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario".

A su vez, sobre los salarios explicaron: "El deterioro del poder adquisitivo es igualmente relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%".

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Tras el encuentro, los rectores de las universidades emitieron un comunicado conjunto donde expresaron:

  • "Declaramos la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.
  • Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.
  • Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición del salario de las y los trabajadores de la educación superior".

Cuál es la situación en la provincia de Mendoza

La Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (Fadiunc) comunicó su adhesión al paro nacional y manifestó: "La situación salarial de la docencia universitaria sigue deteriorándose. El gobierno nacional no solo incumple la Ley, sino que además impone aumentos por decreto, sin convocatoria a paritarias, profundizando la pérdida del poder adquisitivo". Además, detallaron: "El último instructivo de liquidación de haberes establece:

  • 2,5% en enero,
  • 2,2% en febrero (acumulativo),
  • 2% en marzo (acumulativo).

Mientras la inflación del primer trimestre podría alcanzar el 9%, los aumentos apenas llegan al 6,85%".

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