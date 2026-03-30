Continúa el plan de lucha de los trabajadores de universidades nacionales de todo el país

La semana arrancará sin actividad universitaria debido a que los trabajadores mantienen el reclamo sobre la actualización de salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que el gobierno de Javier Milei busca modificar .

De acuerdo a la entidad gremial Conadu Histórica , "no hay respuestas, convocatoria a paritarias, ni cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ". Es por esto que este lunes, martes y miércoles habrá un paro nacional de universidades.

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La semana pasada el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió y definió la situación financiera como "crítica". "En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario".

A su vez, sobre los salarios explicaron: "El deterioro del poder adquisitivo es igualmente relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%".

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Tras el encuentro, los rectores de las universidades emitieron un comunicado conjunto donde expresaron:

"Declaramos la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.

Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.

Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición del salario de las y los trabajadores de la educación superior".

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La Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (Fadiunc) comunicó su adhesión al paro nacional y manifestó: "La situación salarial de la docencia universitaria sigue deteriorándose. El gobierno nacional no solo incumple la Ley, sino que además impone aumentos por decreto, sin convocatoria a paritarias, profundizando la pérdida del poder adquisitivo". Además, detallaron: "El último instructivo de liquidación de haberes establece:

2,5% en enero,

2,2% en febrero (acumulativo),

2% en marzo (acumulativo).

Mientras la inflación del primer trimestre podría alcanzar el 9%, los aumentos apenas llegan al 6,85%".