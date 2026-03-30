Continúa el plan de lucha de los trabajadores de universidades nacionales de todo el país

La semana arrancará sin actividad universitaria debido a que los trabajadores mantienen el reclamo sobre la actualización de salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que el gobierno de Javier Milei busca modificar.
Conadu Histórica convocó a un paro de tres días en las casas de altos estudios. Cuál es la situación y qué reclaman.
La semana arrancará sin actividad universitaria debido a que los trabajadores mantienen el reclamo sobre la actualización de salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que el gobierno de Javier Milei busca modificar.
De acuerdo a la entidad gremial Conadu Histórica, "no hay respuestas, convocatoria a paritarias, ni cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario". Es por esto que este lunes, martes y miércoles habrá un paro nacional de universidades.
La semana pasada el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió y definió la situación financiera como "crítica". "En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario".
A su vez, sobre los salarios explicaron: "El deterioro del poder adquisitivo es igualmente relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%".
Tras el encuentro, los rectores de las universidades emitieron un comunicado conjunto donde expresaron:
La Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo (Fadiunc) comunicó su adhesión al paro nacional y manifestó: "La situación salarial de la docencia universitaria sigue deteriorándose. El gobierno nacional no solo incumple la Ley, sino que además impone aumentos por decreto, sin convocatoria a paritarias, profundizando la pérdida del poder adquisitivo". Además, detallaron: "El último instructivo de liquidación de haberes establece:
Mientras la inflación del primer trimestre podría alcanzar el 9%, los aumentos apenas llegan al 6,85%".