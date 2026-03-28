Paro de transportistas en General Alvear: el costo del combustible, en el centro del conflicto.

En una semana difícil para la economía nacional, la guerra en Medio Oriente impactó a nivel global con una suba en el precio del petróleo , que poco después se reflejó en los combustibles superaron los 2.000 pesos por litro . En ese contexto, el sector camionero en Mendoza inició un paro en reclamo por la situación y exigió una actualización de las tarifas .

Desde General Alvear , sobre la Ruta Nacional 188 , a la altura de la intersección con calle 25 , varios choferes se autoconvocaron a la vera del camino con sus camiones para visibilizar su reclamo por el aumento del gasoil .

Ante Noticiero Andino , José , camionero y participante de la protesta, expresó su preocupación por la imposibilidad de realizar viajes hacia Buenos Aires o Córdoba debido al costo del combustible, que ronda los casi 2 millones de pesos para llenar el tanque: “ Si no se frena el precio del gasoil, no podemos seguir viajando ”.

En línea con los incrementos registrados en los últimos días, el transportista aseguró que su actividad, al igual que la de sus colegas, se redujo considerablemente : “ Antes hacíamos dos viajes por semana . Ahora estamos haciendo uno, porque los costos no dan para los dueños de los camiones y a nosotros , como choferes, también nos afecta mucho”.

Además del reclamo por el combustible, los camioneros acompañan al sector empresarial para evitar la pérdida de fuentes laborales: “Ya no hay el movimiento constante de camiones como antes. Este paro también es para apoyar a los dueños de los camiones ”.

Camiones, ruta, camiones varados, paso internacional, camioneros.jpg “Si no se frena el precio del gasoil, no podemos seguir viajando”, dijo un camionero. Foto: Yemel Fil

Por su parte, Alejandro, otro transportista, explicó que la convocatoria responde a tres pedidos centrales: la baja del aumento del combustible, las bajas tarifas y los extensos plazos de cobro. “Estamos cobrando a 60 días de la facturación ”, señaló.

A modo de balance, consideró que atraviesan una de las etapas más complejas en sus más de 25 años de trabajo: “Tuvimos épocas buenas y malas, pero una situación como esta, nunca ”.

También remarcó la escasa rentabilidad de los viajes: “Solo en combustible se van unos 1.000 litros. Hoy, un viaje de Mendoza a Buenos Aires implica cerca de 2.200.000 pesos en gasoil ”, afirmó.

Con la participación de camioneros de distintas empresas, el sector advierte que, si no hay respuestas en torno al precio del combustible, una alternativa será la actualización de las tarifas, ya que, de lo contrario, se volverá insostenible continuar con la actividad.

Con información periodística de María José Aguas, Noticiero Andino.