La venta de combustibles cayó 1,6% interanual en febrero Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Economía







Febrero le dio la espalda al sector de los combustibles, ya que la venta al público interanual cayó según indica un informe que realizó el sitio especializado Surtidores. La comercialización registró en dicho mes una caída del 1,67% respecto al mismo mes de 2025. No obstante, en la comparación intermensual se verificó una suba del 1,06%.

¿Cuáles son las provincias que lograron crecer? Según el informe, solo tres no solo se mantuvieron, sino que crecieron en sus ventas. El dato arroja que Río Negro, San Juan y Santa Fe lograron crecer en términos interanuales, mientras que el resto de las provincias exhibió caídas de distinta magnitud.

Además, suma que el consumo de combustibles premium continúa la tendencia de crecimiento de 2025: la nafta premium creció 5,55% interanual y el gasoil grado 3, 6,59%. La demanda de nafta súper bajó 2,12%, mientras que el diésel grado 2 lo hizo en 10,41%, tendencia que se repite un mes más, pero con descensos más pronunciados.

18 de septiembre, estaciones de servicio, nafta, precios, ypf Foto: Yemel Fil Ranking de provincias que más vendieron combustible En febrero de 2025, el total de combustible vendido entre todas las provincias fue de 1.321.608 contra 1.299.600 en el mismo período de 2026, generando una variación negativa del 1,67%.

Buenos Aires lidera la lista con 461.429 m3 (metros cúbicos). Le sigue Córdoba con 135.698 m3 y en tercer lugar se ubicó Santa Fe con 91.197 m3; cerró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 76.650 m3 entre los primeros puestos de venta. Y en cuanto a las estaciones de servicios, el ranking interanual quedó de la siguiente manera: YPF: 728.176 m3.

728.176 m3. Shell: 289.224 m3.

289.224 m3. Axion Energy: 155.652 m3.

155.652 m3. Puma Energy: 68.548 m3.

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