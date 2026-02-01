1 de febrero de 2026
Sitio Andino
Conflicto en aeropuertos

Postergaron la huelga total aérea y podría realizarse el 9 de febrero

La Asociación Trabajadores del Estado demoró la huelga por la ley de servicios esenciales, pero mantiene asambleas que ya generan demoras en vuelos de todo el país.

La huelga aérea para este lunes se postergó.

La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del cese de actividades al próximo lunes 9 de febrero. Sin embargo, a pesar de la prórroga de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos domésticos e internacionales.

Vuelos cancelados

El conflicto se originó a raíz de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunciaron desde el gremio, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un incremento en el adicional por "racionamiento" que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada.

"El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios", expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien remarcó que el aumento ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema SARHA.

ANAC trabaja para desactivar la huelga

Fuentes de la ANAC indicaron que se encuentran trabajando para desactivar la protesta y garantizar que no haya afectaciones en las operaciones aéreas. No obstante, los delegados gremiales fueron taxativos al señalar que la medida se ratificará este lunes mediante el anuncio formal. "No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado", manifestó Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, quien calificó la decisión oficial como una maniobra política que perjudica gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos de la Argentina. Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales quedarían cancelados, exceptuando únicamente los traslados sanitarios, humanitarios, del Estado o de órganos para trasplantes.

Mientras tanto, durante el transcurso de esta semana, la operatividad en los mostradores y pistas continuará sujeta a las demoras derivadas de las asambleas informativas en los lugares de trabajo.

