Fin del IOSFA: el Gobierno Nacional avanza con un nuevo esquema de salud para las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional oficializó la disolución del IOSFA y avanzó en una profunda reestructuración del sistema de salud para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la creación de dos nuevas obras sociales autárquicas. La medida apunta a garantizar la continuidad de la cobertura médica y ordenar un esquema que arrastraba serios problemas financieros y de gestión.

Reforma en la salud militar: cómo funcionarán las nuevas obras sociales La decisión, formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, responde a la crítica situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que acumulaba una deuda superior a los 200 mil millones de pesos. Según explicó el Gobierno, el modelo unificado resultó inviable y derivó en irregularidades que pusieron en riesgo la atención sanitaria de más de 500 mil afiliados.

Creamos la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) para garantizar una cobertura de salud adecuada, sostenible y adaptada a las necesidades del personal de GNA, PNA y sus familias, en actividad y retiro.



Más… pic.twitter.com/0PZpIu1Vxr — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 6, 2026 Con la disolución del IOSFA se crean dos nuevas entidades. Por un lado, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y estará destinada al personal militar. Por otro, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad y cubrirá a las fuerzas federales. Ambas tendrán administración propia y autonomía operativa.

El nuevo esquema busca una gestión más eficiente y segmentada de las coberturas, con controles más estrictos y autoridades con experiencia comprobable en administración y salud. Las obras sociales deberán garantizar la atención médica integral y el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio, evitando interrupciones en tratamientos y prestaciones.

sobre la implementación, la red de atención y la información más relevante durante el proceso de transición. pic.twitter.com/PLrPhSVFEk — IOSFA (@IOSFAoficial) February 6, 2026 En materia financiera, el decreto fija un uso específico de los fondos. Al menos el 80% de los ingresos deberá destinarse a prestaciones de salud, el gasto administrativo no podrá superar el 8% y el 12% restante sólo podrá utilizarse para otras prestaciones una vez asegurada la cobertura médica. Además, ambas entidades estarán bajo control permanente de la Sindicatura General de la Nación. Respecto a la transición, el Gobierno dispuso la creación de una comisión especial integrada por los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, que supervisará el traspaso de bienes, personal y deudas. El proceso continuará hasta la desaparición total del IOSFA, con el objetivo de asegurar un cambio ordenado y sin afectar a los afiliados. Fuente: Infobae.