6 de febrero de 2026
Sitio Andino
día de definiciones

Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Este viernes terminará la audiencia de cesura y el TOF 2 dictará sentencia en el juicio contra el ex juez federal Walter Bento y otros 27 imputados.

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El juicio a Walter Bento y otros 27 imputados tendrá este viernes su día de definiciones, cuando el Tribunal Oral Federal 2 dicte sentencia, posiblemente en horas de la tarde, luego de escuchar a cada una de las partes hacer sus conclusiones en la audiencia de cesura.

El pedido de la Fiscalía

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

La jornada de este viernes se inicia con la exposición de los abogados defensores, quienes realizarán su pedido de pena tras el veredicto de culpabilidad que se conoció el martes. Luego, el Tribunal Federal 2 dará a conocer la hora de la sentencia.

Juicio a Walter Bento: el pedido de pena la fiscalía

Tras una fuerte discusión jurídica por detalles de la audiencia de cesura, la cual incluyó pedidos de nulidad que fueron rechazados, finalmente este miércoles comenzó el pedido de penas en el juicio a Walter Bento y la fiscalía requirió que el ex juez sea condenado a 18 años de cárcel, una multa de más de 752 millones de pesos e inhabilitación perpetua.

María Gloria André detalló el pedido para cada uno de los 18 imputados que fueron declarados culpables en el veredicto conocido el martes. Además, de la condena de Walter Bento, se solicitó que su mujer, Marta Boiza, cumpla 6 años de cárcel y uno de sus hijos, Nahuel Bento, a 5.

