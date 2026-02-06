Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

El juicio a Walter Bento y otros 27 imputados tendrá este viernes su día de definiciones , cuando el Tribunal Oral Federal 2 dicte sentencia, posiblemente en horas de la tarde, luego de escuchar a cada una de las partes hacer sus conclusiones en la audiencia de cesura.

Ayer jueves, la fiscalía pidió 18 años de cárcel para Walter Bento , en tanto que para su mujer e hijo, solicitó 6 y 5 años de prisión respectivamente.

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Luego, el Ministerio Público Fiscal pidió penas para el resto de los acusados que fueron declarados culpables (otros 15 imputados), con penas de hasta 12 años de cárcel.

La jornada de este viernes se inicia con la exposición de los abogados defensores, quienes realizarán su pedido de pena tras el veredicto de culpabilidad que se conoció el martes. Luego, el Tribunal Federal 2 dará a conocer la hora de la sentencia.

Juicio a Walter Bento: el pedido de pena la fiscalía

Tras una fuerte discusión jurídica por detalles de la audiencia de cesura, la cual incluyó pedidos de nulidad que fueron rechazados, finalmente este miércoles comenzó el pedido de penas en el juicio a Walter Bento y la fiscalía requirió que el ex juez sea condenado a 18 años de cárcel, una multa de más de 752 millones de pesos e inhabilitación perpetua.

María Gloria André detalló el pedido para cada uno de los 18 imputados que fueron declarados culpables en el veredicto conocido el martes. Además, de la condena de Walter Bento, se solicitó que su mujer, Marta Boiza, cumpla 6 años de cárcel y uno de sus hijos, Nahuel Bento, a 5.