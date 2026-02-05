5 de febrero de 2026
seguí en vivo la audiencia de cesura

Máxima tensión: día clave para conocer el pedido de pena a Walter Bento

En medio de cruces entre las partes por el procedimiento, hoy se realizará la audiencia de cesura para definir las penas en el juicio a Walter Bento.

Walter Bento podría conocer hoy el pedido de pena de la fiscalía. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Tras el veredicto de culpabilidad para 18 de los 28 imputados que tiene el juicio a Walter Bento y luego de la tensa audiencia de este miércoles donde la defensa planteó distintas nulidades, hoy finalmente comenzará la audiencia de cesura, en medio de constantes diferencias entre las partes sobre el mecanismo de esta nueva etapa del proceso.

Es que tras la primera etapa, la cual duró más dos años y medio y terminó con el veredicto mencionado, ahora el juicio entrará en una especie de nuevo debate para discutir las penas de los culpables.

La jornada de este jueves se iniciará a las 9, donde el tribunal responderá distintos pedidos que hicieron las partes sobre producción de pruebas, nuevos testimonios y hasta la posible declaración de los imputados. Todo esto, estrictamente para discutir las penas.

Se cree que el tribunal rechazará todos estos planteos y que, posiblemente, sólo se acepte una nueva declaración de los imputados si así lo desean. En ese sentido, fuentes judiciales afirmaron que esta parte podría extenderse más de lo que se esperaba.

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

El juicio a Walter Bento, en una etapa de máxima tensión

Ayer martes, cuando se creía que se realizaría la audiencia de cesura para que las partes pidieran penas, el abogado defensor de Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías, aseguró que "la cesura es absolutamente incompatible" con el actual proceso.

"Este espacio en la audiencia de cesura va a permitir que la fiscalía haga lo que no hizo y esta ampliación por fuera del Código Nacional no solo afecta el derecho de defensa, sino también el debido proceso, por eso planteo la nulidad", aseguró Fragueiro.

"La fragmentación del juicio está prohibida por el antiguo código. Esta causa no es de aplicación el Código Procesal Federal nuevo", agregó la defensa de Bento.

Antes, el letrado había destacado que durante este mismo juicio, cuando la defensa cuestionó una suspensión momentanea del debate, el tribunal lo rechazó fundamentando que "en el este proceso se aplicaba el Código Nacional y no el federal".

03 de Febrero de 2026, Juicio Walter Bento, Ex Juez Federal, Sentencia, Juzgado, defensa abogado defensor, Mariano Fragueiro Frías
La defensa de Walter Bento planteó irregularidades en el procedimiento del debate.

Este planteo fue adherido por varios abogados defensores de otros imputados, algunos de ellos solicitando la nulidad total del juicio, lo que generó que esta “discusión” se extendiera durante toda la jornada.

De esta forma, el tribunal pasó a un cuarto intermedio y luego rechazó los planteos.

Juicio a Walter Bento: el veredicto

Este martes se conoció el veredicto, con fuertes críticas de la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, hacia Walter Bento y su familia, a quienes señaló por haber “utilizado a su hijo con discapacidad para un lavado de activos”.

El ex juez con competencia electoral en Mendoza fue culpado de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

El escrito declaró como culpables a 18 de los 28 acusados. Además de Bento y su familia, fueron señalados por asociación ilícita los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

Por su parte, Alfredo Aliaga, José María Sanguedolce, Martín Bazán, Marcos Calderón, Enrique de la Cruz, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina y Eugenio Nasi, fueron declarados culpables de cohecho.

Fotos: Cristian Lozano.

