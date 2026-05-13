Luján de Cuyo: importante secuestro de armas y drogas tras varios allanamientos

Un importante operativo de la Policía de Mendoza en Luján de Cuyo terminó con cuatro detenidos y el secuestro de una importante cantidad de droga, armas y otros elementos de interés para la causa. Los procedimientos se realizaron en la zona de Perdriel, en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes.
Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, durante los allanamientos los efectivos secuestraron cocaína, más de nueve kilos de cannabis, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.