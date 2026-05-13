13 de mayo de 2026
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Luján de Cuyo

Luján de Cuyo: importante secuestro de armas y drogas tras varios allanamientos

Un nuevo operativo de la Policía de Mendoza en Luján de Cuyo terminó con cuatro detenidos, tras importantes secuestros de armas y droga.

Uno de los cuatro detenidos tras los allanamientos en Luján de Cuyo.

Uno de los cuatro detenidos tras los allanamientos en Luján de Cuyo.

 Por Pablo Segura

Un importante operativo de la Policía de Mendoza en Luján de Cuyo terminó con cuatro detenidos y el secuestro de una importante cantidad de droga, armas y otros elementos de interés para la causa. Los procedimientos se realizaron en la zona de Perdriel, en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, durante los allanamientos los efectivos secuestraron cocaína, más de nueve kilos de cannabis, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

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Importante operativo de la Policía de Mendoza en Luján de Cuyo.

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Luján de Cuyo.

Además, al menos cuatro personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia Federal, por lo que ahora serán investigadas por distintos delitos.

Secuestro de droga en Luján de Cuyo: cuatro detenidos

El operativo fue llevado adelante por distintas divisiones policiales y formó parte de una serie de investigaciones que buscan desarticular puntos de venta de droga en el Gran Mendoza.

En los domicilios intervenidos también hallaron elementos utilizados para el fraccionamiento y almacenamiento de estupefacientes.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que este tipo de allanamiento permite avanzar sobre organizaciones vinculadas al narcomenudeo y reforzar los controles en distintos sectores de Luján de Cuyo.

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