4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
seguí en vivo la audiencia

Juicio a Walter Bento: sopresivo planteo de la defensa demora el debate

Antes del inicio de la audiencia de cesura, la defensa de Walter Bento planteó una nulidad que obligó al tribunal a demorar el juicio.

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades.&nbsp;

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La defensa de Walter Bento planteó hoy la nulidad de la audiencia de cesura al entender que el juicio se realiza bajo un viejo Código Procesal Penal y no corresponde esa fragmentación del debate, por lo que el tribunal se vio obligada a interrumpir la instancia y pasar a deliberar el planteo.

Fue el abogado Mariano Fragueiro Frías quien pidió la palabra al iniciar la audiencia de este miércoles y ante el Tribunal Oral Federal 2, aseguró que "la cesura es absolutamente incompatible" con el actual proceso.

Lee además
Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas
La defensa del exjuex federal: A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable video
Repercusión

La defensa del exjuez federal: "A la familia Bento le van a dar una pena alta, pero todo es revisable"

"Este espacio en la audiencia de cesura va a permitir que la fiscalía haga lo que no hizo y esta ampliación por fuera del Código Nacional no solo afecta el derecho de defensa, sino también el debido proceso, por eso planteo la nulidad", aseguró Fragueiro.

"La fragmentación del juicio está prohibida por el antiguo código. Esta causa no es de aplicación el Código Procesal Federal nuevo", agregó la defensa de Bento.

Antes, el letrado había destacado que durante este mismo juicio, cuando la defensa cuestionó una suspensión momentanea del debate, el tribunal lo rechazó fundamentando que "en el este proceso se aplicaba el Código Nacional y no el federal".

Este planteo fue adherido por varios abogados defensores de otros imputados, algunos de ellos solicitando la nulidad total del juicio.

De esta forma, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver estos planteos. La audiencia se reanudará a las 17.30.

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

Juicio a Walter Bento: los detalles de la audiencia de cesura

Para hoy estaba prevista la audiencia de cesura en el juicio contra Walter Bento y otros 27 imputados en la mega causa por coimas en la justicia federal, en la cual este martes se dictó el veredicto con la declaración de culpabilidad para 18 de los acusados, entre ellos el ex juez, su mujer y uno de sus hijos.

La intención del tribunal, al menos hasta ahora, es que las partes realicen el pedido de pena en cada uno de los sospechosos que fueron declarados culpables y luego el tribunal decidirá la pena para cada uno de ellos. Sin embargo, la defensa planteó las nulidades mencionadas.

Juicio a Walter Bento: el veredicto

Este martes se conoció el veredicto, con fuertes críticas de la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, hacia Walter Bento y su familia, a quienes señaló por haber “utilizado a su hijo con discapacidad para un lavado de activos”.

Walter Bento e hijos (2)

El ex juez con competencia electoral en Mendoza fue culpado de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

El escrito declaró como culpables a 18 de los 28 acusados. Además de Bento y su familia, fueron señalados por asociación ilícita los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

Por su parte, Alfredo Aliaga, José María Sanguedolce, Martín Bazán, Marcos Calderón, Enrique de la Cruz, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina y Eugenio Nasi, fueron declarados culpables de cohecho.

Temas
Seguí leyendo

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Walter Bento, culpable como jefe de una banda que pedía coimas a presos

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Juicio a Walter Bento: hoy, últimas palabras de algunos imputados y veredicto

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Cuatro policías heridos tras una persecución, tiroteo y choque en Las Heras

Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

LO QUE SE LEE AHORA
Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Las Más Leídas

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Walter Bento seguirá preso, ahora condenado.  video
fallo histórico

Walter Bento, culpable como jefe de una banda que pedía coimas a presos

Parque Infantil Abuelo Miguel en el distrito de Real del Padre.
Obras para los vecinos

San Rafael inaugura dos nuevos espacios de encuentro para la comunidad

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas