Juicio a Walter Bento: sopresivo planteo de la defensa demora el debate

La defensa de Walter Bento planteó hoy la nulidad de la audiencia de cesura al entender que el juicio se realiza bajo un viejo Código Procesal Penal y no corresponde esa fragmentación del debate, por lo que el tribunal se vio obligada a interrumpir la instancia y pasar a deliberar el planteo.

Fue el abogado Mariano Fragueiro Frías quien pidió la palabra al iniciar la audiencia de este miércoles y ante el Tribunal Oral Federal 2, aseguró que "la cesura es absolutamente incompatible" con el actual proceso.

"Este espacio en la audiencia de cesura va a permitir que la fiscalía haga lo que no hizo y esta ampliación por fuera del Código Nacional no solo afecta el derecho de defensa, sino también el debido proceso, por eso planteo la nulidad", aseguró Fragueiro.

"La fragmentación del juicio está prohibida por el antiguo código. Esta causa no es de aplicación el Código Procesal Federal nuevo" , agregó la defensa de Bento.

Antes, el letrado había destacado que durante este mismo juicio, cuando la defensa cuestionó una suspensión momentanea del debate, el tribunal lo rechazó fundamentando que "en el este proceso se aplicaba el Código Nacional y no el federal".

Este planteo fue adherido por varios abogados defensores de otros imputados, algunos de ellos solicitando la nulidad total del juicio.

De esta forma, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver estos planteos. La audiencia se reanudará a las 17.30.

Juicio a Walter Bento: los detalles de la audiencia de cesura

Para hoy estaba prevista la audiencia de cesura en el juicio contra Walter Bento y otros 27 imputados en la mega causa por coimas en la justicia federal, en la cual este martes se dictó el veredicto con la declaración de culpabilidad para 18 de los acusados, entre ellos el ex juez, su mujer y uno de sus hijos.

La intención del tribunal, al menos hasta ahora, es que las partes realicen el pedido de pena en cada uno de los sospechosos que fueron declarados culpables y luego el tribunal decidirá la pena para cada uno de ellos. Sin embargo, la defensa planteó las nulidades mencionadas.

Juicio a Walter Bento: el veredicto

Este martes se conoció el veredicto, con fuertes críticas de la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, hacia Walter Bento y su familia, a quienes señaló por haber “utilizado a su hijo con discapacidad para un lavado de activos”.

Walter Bento e hijos (2) Foto: Cristian Lozano

El ex juez con competencia electoral en Mendoza fue culpado de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

El escrito declaró como culpables a 18 de los 28 acusados. Además de Bento y su familia, fueron señalados por asociación ilícita los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

Por su parte, Alfredo Aliaga, José María Sanguedolce, Martín Bazán, Marcos Calderón, Enrique de la Cruz, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina y Eugenio Nasi, fueron declarados culpables de cohecho.