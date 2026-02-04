4 de febrero de 2026
Cuatro policías heridos tras una persecución, tiroteo y choque en Las Heras

Una intensa persecución incluyó un tiroteo y un accidente vial. Ocurrió esta madrugada en Las Heras y cuatro policías terminaron lesionados.

Persecución por calles de Las Heras en la madrugada de este miércoles.&nbsp;

 Por Pablo Segura

La aparición de un auto con pedido de captura generó una intensa persecución por calles Las Heras, donde un grupo de sospechosos intercambió disparos con policías y luego dos móviles que perseguían a los individuos protagonizaron un accidente vial, dejando como saldo a cuatro efectivos lesionados.

Todo ocurrió en la madrugada de este miércoles en San Martín y Coni de ese departamento, en tanto que los sospechosos lograron escapar, dejando abandonado el auto en el que se movilizaban, un Ford Fiesta que tenía sus cristales adulterados y una patente distinta.

Los cuatro policías heridos -tres hombres y una mujer- debieron ser trasladados a la Clínica Francesa, para ser asistidos por politraumatismos.

Persecución, tiroteo y choque en Las Heras: cuatro policías heridos

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, efectivos de la Subcomisaría Iriarte advirtieron la presencia de un auto que circulaba a alta velocidad, y al verificar su patente, se confirmó que el coche tenía pedido de secuestro.

Tiroteo en Las Heras
El arma secuestrada tras la persecución en Las Heras.

Entonces, los policías intentaron detener la marcha del rodado pero, lejos de acatar las órdenes, el conductor del coche aceleró y escapó.

Allí se originó la persecución que terminó minutos después, cuando los dos móviles chocaron.

Luego, los sospechosos escaparon y abandonaron el Fiesta, para concluir la huida a pie. En tanto que, tras un rastrillaje, la policía secuestró en el barrio Yapeyú un arma tipo revólver calibre 22 con tambor de 8 alveolos, conteniendo 5 cartuchos calibre 22, la cual había sido lanzada a una acequia.

En la escena del hecho trabajaron efectivos de Científica, Investigaciones y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, entre otros. Todo el procedimiento quedó en manos de la fiscalía en turno. Por el momento no hay detenidos.

