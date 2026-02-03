San Rafael inaugura dos nuevos espacios de encuentro para la comunidad

San Rafael sigue sumando espacios públicos y este jueves y viernes se inaugurarán dos nuevos puntos de encuentro para la comunidad . El primer turno será para la plaza “Justo Rufino Guerrero” ubicada en el barrio Virgen del Lago de Cuadro Nacional .

El jueves desde las 20.00 horas se cortarán las cintas del espacio lleva su nombre en homenaje a un ex veterano de Malvinas y querido vecino del distrito. Tras el acto protocolar habrá celebración abierta a la comunidad, con bandas y música en vivo.

El delegado de Cuadro Nacional, Héctor Márquez, expresó que “Justo Rufino fue un muy buen vecino, muy solidario , y esta es una oportunidad para conmemorarlo para siempre con este espacio. Los vecinos están muy contentos y emocionados con la plaza”.

En segundo turno, el viernes a partir de las 19.30 horas , será el turno del esperado Parque Infantil Abuelo Miguel en el distrito de Real del Padre . Se trata de un emblemático espacio para los chicos de la zona, el cual fue completamente renovado y con espacios para todas las edades.

Ramón Pérez, delegado realpadrino indicó que “es un predio de muchos años y se le ha hecho una intervención histórica, todos están muy felices, especialmente los más chicos”.

Luego del acto inaugural, habrá bandas en vivo, música, danza y un patio de comidas para que toda la comunidad pueda celebrar y disfrutar de los nuevos espacios.

Hay que destacar que ambas obras incluyen iluminación LED, sistema de riego por aspersión, colocación de césped, bancos, bebederos y juegos infantiles para distintas edades, garantizando espacios seguros, accesibles y pensados para el disfrute de toda la familia.