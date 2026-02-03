3 de febrero de 2026
San Rafael inaugura dos nuevos espacios de encuentro para la comunidad

Las inauguraciones se realizarán jueves y viernes en Cuadro Nacional y Real del Padre, distritos de San Rafael.

Parque Infantil Abuelo Miguel en el distrito de Real del Padre.

San Rafael sigue sumando espacios públicos y este jueves y viernes se inaugurarán dos nuevos puntos de encuentro para la comunidad. El primer turno será para la plaza “Justo Rufino Guerrero” ubicada en el barrio Virgen del Lago de Cuadro Nacional.

El jueves desde las 20.00 horas se cortarán las cintas del espacio lleva su nombre en homenaje a un ex veterano de Malvinas y querido vecino del distrito. Tras el acto protocolar habrá celebración abierta a la comunidad, con bandas y música en vivo.

El delegado de Cuadro Nacional, Héctor Márquez, expresó que “Justo Rufino fue un muy buen vecino, muy solidario, y esta es una oportunidad para conmemorarlo para siempre con este espacio. Los vecinos están muy contentos y emocionados con la plaza”.

image

Real del Padre inaugurará el deseado Parque Infantil Abuelo Miguel

En segundo turno, el viernes a partir de las 19.30 horas, será el turno del esperado Parque Infantil Abuelo Miguel en el distrito de Real del Padre. Se trata de un emblemático espacio para los chicos de la zona, el cual fue completamente renovado y con espacios para todas las edades.

Ramón Pérez, delegado realpadrino indicó que “es un predio de muchos años y se le ha hecho una intervención histórica, todos están muy felices, especialmente los más chicos”.

Luego del acto inaugural, habrá bandas en vivo, música, danza y un patio de comidas para que toda la comunidad pueda celebrar y disfrutar de los nuevos espacios.

Hay que destacar que ambas obras incluyen iluminación LED, sistema de riego por aspersión, colocación de césped, bancos, bebederos y juegos infantiles para distintas edades, garantizando espacios seguros, accesibles y pensados para el disfrute de toda la familia.

