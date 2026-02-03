El Municipio de San Rafael mejora la accesibilidad en caminos rurales tras contingencias climáticas

Trabajo desde e Municipio de San Rafael.

Muy lejos del centro de la Ciudad de San Rafael y allí donde los crianceros hacen patria en el secano sanrafaelino, el Municipio trabaja con maquinaria pesada para recuperar caminos afectados por las fuertes tormentas que dejó el mes de enero.

Gracias a estas tareas que impulsa la comuna, las familias de puesteros pueden transitar desde su hogar hacia los cascos urbanos para realizar sus compras, ir por atención médica, una situación de emergencia o -simplemente- visitar amigos o familiares.

image Cuadrillas de San Rafael avanzan en diferentes sectores Se trata de trazas de suelo natural muy afectadas por las contingencias climáticas. Es por eso que -durante todo el año- desde la comuna se mantienen operativos con maquinaria pesada que permite abrir huellas y senderos transitables.

Por estos días hay equipos trabajando en la zona de El Diamante, donde -a fines de enero- se produjeron fuertes tormentas. Otras cuadrillas avanzan en diferentes sectores de Punta del Agua, alcanzando zonas como Los Toldos, Cajón de Mayo, Los Patos, entre otros.

Todas estas tareas apuntan a mejorar la accesibilidad y la seguridad para vecinos, y productores ganaderos que dependen de estos caminos rurales.