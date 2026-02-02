San Rafael trabaja para normalizar el alumbrado público tras las inclemencias climáticas

El Municipio de San Rafael trabaja para recuperar el alumbrado público.

Desde el área de Electrotecnia del Municipio se está trabajando de manera sostenida y continua, realizando relevamientos en distintos puntos de la ciudad y articulando tareas con EDEMSA para normalizar el servicio lo antes posible.

El Municipio de San Rafael mantiene el seguimiento de cada situación En varios casos, las fallas se vinculan a comandos y dispositivos que forman parte de la operación de la empresa distribuidora, por lo que requieren su intervención técnica específica.

En ese marco, el Municipio ya efectuó los reclamos correspondientes y mantiene el seguimiento permanente de cada situación. Al mismo tiempo, las incidencias que se encuentran bajo responsabilidad municipal se están atendiendo con la celeridad que cada caso demanda.