1 de febrero de 2026
Sitio Andino
San Rafael

Omar Félix destacó el avance de obras viales pese a las dificultades económicas

El jefe comunal Omar Félix confirmó la continuidad del asfalto en avenidas claves y anticipó trabajos en los barrios AMSA y Procrear.

Asfalto en avenidas claves de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El asfalto de Pedro Vargas va de la mano con la puesta en valor de toda la zona, como el adoquinado, mejora de esquinas y desagües y la intervención de la Plaza Kennedy”, dijo el Intendente de San Rafael Omar Félix en una recorrida por las tareas de colocación de carpeta definitiva que se realiza en la zona.

Los trabajos se extienden entre Los Sauces y Necochea, mientras que hasta Cabildo ya está habilitado en nuevo hormigón articulado.

image

“A pesar de las dificultades como variación de costos y disminución de ingresos, seguimos con las obras, quizá con curvas de avance más aplanadas pero siempre en marcha”, indicó.

El jefe comunal también anunció la finalización de los trabajos de asfalto en la Avenida El Libertador. Allí ya se asfaltó desde León Kruk a Ruiz Daudet y -en los próximos días- se llegará hasta Juan XXIII.

“Son importantes corredores que mejoran la transitabilidad y la seguridad de todos”, indicó Omar Félix.

Barrios AMSA y PROCREAR en el Horizonte San Rafael

La Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti hizo hincapié en que, una vez concretadas estas dos avenidas, se trabajará en dos barrios de la Ciudad.

“Vamos a abordar el barrio AMSA que hace tiempo nos esperan y también tenemos en lista el barrio Procrear en la zona de Moreno y Fleming”, anunció.

