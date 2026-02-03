3 de febrero de 2026
Desarrollo sostenible

Jimena Latorre: "Es un hito clave para la matriz energética de Mendoza"

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza destacó la entrada en operación del Parque Sosar en San Rafael

Jimena Latorre en el aniversario número 40 de CTC San Rafael.

La ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, Jimena Latorre, en ocasión de compartir los festejos por los 40 años de CTC San Rafael, destacó que "la entrada en operación del Parque Solar en San Rafael es un hito clave para la matriz energética de Mendoza. Este tipo de proyectos refuerzan nuestro posicionamiento como una provincia comprometida con el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones estratégicas”.

Genneia, empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, anunció la entrada en operación anticipada de 140 MW del Parque Solar San Rafael, ubicado en la provincia de Mendoza, uno de los desarrollos solares más relevantes del país. Jimena Latorre se refirió a este hecho relevante: "San Rafael tiene hoy generando energía fotovoltaica, energía solar en un parque que es absolutamente de inversión privada y el mismo ya esta volcando 140MW y es un parque que está proyectado para 180, o sea pronto alcanzará su objetivo teniendo la posibilidad inclusive de expandirse aún más".

Sobre esta expansión que seguramente se dará en un tiempo más Latorre agregó: "Tanto la empresa como el Gobierno de Mendoza estamos trabajando en la infraestructura que hace falta del desarrollo de los proyectos para que pueda acoger ese parque escalable y otros parque también. Es muy interesante que en los últimos diez años la provincia de Mendoza ha duplicado la generación de energía renovable, destacando que San Rafael tiene un gran potencial en el Noroeste incluso en Malargüe también tiene el parque, que fue el primero que energizó".

Durante los festejos por un nuevo aniversario de vida de CTC, Jimena Latorre se refirió al Parque Solar en funcionamiento

El Parque Solar San Rafael comenzó a operar anticipadamente

El Parque Solar San Rafael entró a operar anticipadamente con la entrada en servicio de 140 MW, sobre un total de 180 MW de capacidad instalada, consolidándose como uno de los desarrollos de energías renovables más relevantes de la provincia de Mendoza.

El proyecto representa una inversión de 180 millones de dólares y cuenta con aproximadamente 400.000 paneles solares y se integra al sistema a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), abasteciendo a clientes privados con energía limpia y competitiva.

Se trata del tercer desarrollo solar de Genneia en Mendoza y se emplaza sobre un predio de aproximadamente 500 hectáreas. Durante su etapa de construcción, la obra generó empleo para más de 300 trabajadores, con impacto directo en la economía local y en la cadena de proveedores regionales.

