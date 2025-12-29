Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada.

El Parque Solar San Rafael entró a operar anticipadamente con la entrada en servicio de 140 MW, sobre un total de 180 MW de capacidad instalada, consolidándose como uno de los desarrollos de energías renovables más relevantes de la provincia de Mendoza .

El proyecto representa una inversión de 180 millones de dólares y cuenta con aproximadamente 400.000 paneles solares y se integra al sistema a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), abasteciendo a clientes privados con energía limpia y competitiva.

reclamada Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

A TENER EN CUENTA Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Se trata del tercer desarrollo solar de Genneia en Mendoza y se emplaza sobre un predio de aproximadamente 500 hectáreas. Durante su etapa de construcción, la obra generó empleo para más de 300 trabajadores, con impacto directo en la economía local y en la cadena de proveedores regionales.

El Gobierno de Mendoza anunció este lunes que el Parque comenzó a operar de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW (el total instalado es de 180 MW). Su generación equivale al consumo eléctrico de alrededor de 135.000 hogares .

Parque Solar San Rafael (2) Parque Solar San Rafael.

Al respecto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó: "Este proyecto expresa con claridad el rumbo que viene consolidando Mendoza en materia energética: inversiones concretas, infraestructura moderna y desarrollo sostenible. La puesta en operación anticipada del Parque Solar San Rafael confirma que la provincia ofrece previsibilidad y condiciones técnicas para el crecimiento de las energías renovables”.

Por su parte, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, afirmó: “La puesta en marcha del Parque Solar San Rafael representa un paso fundamental en nuestra estrategia de crecimiento. Este proyecto demuestra que es posible desarrollar infraestructura energética de gran escala, con impacto positivo en el ambiente y en las economías regionales, acompañando la demanda creciente de energía competitiva de la industria argentina”.

Energía solar en Mendoza

Con esto, el Gobierno señaló que "se consolida como la provincia con mayor número de proyectos solares privados del país, como resultado de una planificación estatal sostenida, un diseño técnico coordinado desde EMESA y un clima de negocios estable que permitió atraer inversiones de gran escala".

Entre los principales desarrollos destacó el Parque Solar Anchoris, también de Genneia, con 180 MW de potencia instalada, una inversión de USD 160 millones, más de 360.000 paneles bifaciales, capacidad para abastecer a 125.000 hogares, una reducción estimada de 220.000 toneladas de CO anuales y más de 350 trabajadores involucrados durante su construcción.

A ello sumó el Parque Solar Aconcagua, ubicado en Luján de Cuyo y desarrollado por Tango Energy en conjunto con EMESA, con 90 MW totales, que inició su operación inyectando 25 MW a la red eléctrica. En el sur provincial, el Parque Solar Malargüe, con una capacidad instalada de 90 mw. En paralelo, el proyecto El Quemado, impulsado por YPF Luz junto a EMESA, prevé una capacidad de 305 MW, posicionándose como uno de los desarrollos fotovoltaicos más grandes del país.

En el esquema de generación distribuida y cooperativa, se incorporó Coperote I, proyecto de la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, equipado con 5.832 paneles fotovoltaicos de última tecnología, que aporta capacidad adicional al sistema y refuerza el proceso de transición energética provincial.

Con estos desarrollos, el Ejecutivo proyecta que Mendoza alcanzará hacia 2026 unos 700 MW solares instalados, con más de 1.000 MW adicionales en cartera, consolidando a la provincia como referente nacional en transición energética.