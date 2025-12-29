29 de diciembre de 2025
Omar Félix destacó el impacto económico de la nueva costanera de Cañada Seca en San Rafael

El intendente de San Rafael Omar Félix remarcó la importancia de aprovechar los espacios públicos para el disfrute, el turismo y la generación de ingresos.

image

La gran afluencia de público se tradujo en una gran cantidad de puestos de emprendedores y foodtrucks que durante toda la jornada dominguera trabajaron sin descanso.

image

El efecto derrame alcanzó no solo a quienes montaron stands en el predio, sino también a los comercios tradicionales del distrito —almacenes, rotiserías, kioscos— que mantuvieron sus puertas abiertas durante la jornada dominical y tuvieron muchos clientes.

Omar Félix: "Estos lugares le abren las puertas al desarrollo económico"

“Esta es una forma de aprovechar todos los espacios que tenemos en San Rafael tanto para el disfrute de los vecinos, pero como también para el turismo. Tener estos lugares para explotar le abre las puertas al desarrollo económico”, explicó el Intendente Omar Félix.

En el mismo sentido destacó que “con las intervenciones que hace el municipio se aprovecha el potencial de estos puntos y genera desarrollo. Nuestro objetivo es seguir trabajando de esta manera”.

image

El jefe comunal remarcó los proyectos exitosos que ya están consolidados en Los Tableros (en el límite entre Real del Padre y Jaime Prats – Km 541 de Ruta Nacional 143) o Monte Comán (a la vera del Río Diamante en el Kilómetro 336 de Ruta Nacional 143) o la propia costanera de El Nihuil, la cual se puso en valor y -ahora- se recupera el camping municipal.

image

El objetivo de estos nuevos espacios no solo apunta a fortalecer la recreación y el disfrute de nuestros vecinos, sino que también generan oportunidades concretas de ingresos para familias, pequeños emprendedores y comercios locales.

