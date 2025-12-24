24 de diciembre de 2025
Violenta agresión

Un joven quedó en grave estado en San Rafael tras ser atacado con un arma blanca

La víctima señaló a un sospechoso apodado “El Riojano”. La Policía halló un cuchillo en una acequia. La palabra de las autoridades, en esta nota.

El hecho ocurrió esta mañana en la Rotonda del Mapa, en San Rafael.

 Por Cristian Pérez Barceló

Un joven de alrededor de 20 años resultó gravemente herido tras un ataque con arma blanca ocurrido este miércoles por la mañana en la Rotonda del Mapa, sobre avenida Yrigoyen, en San Rafael.

San Rafael: un joven fue apuñalado en la Rotonda del Mapa y permanece grave

La agresión fue reportada a través de un llamado al 911, lo que derivó en la intervención de personal de la Comisaría 32°. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la gravedad de las lesiones y entrevistaron al joven, quien señaló como presunto agresor a un individuo identificado por el alias de “El Riojano”.

Posteriormente, durante un rastrillaje en las inmediaciones, la Policía encontró un cuchillo tipo Tramontina en una acequia, que se presume habría sido utilizado en el ataque. De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encontraría en situación de calle y habitaba un local comercial abandonado en la zona.

El joven sufrió dos heridas de arma blanca, una en el pecho y otra en el abdomen. Por ello, fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al hospital local, donde fue diagnosticado con neumotórax y permanece en el quirófano, bajo estricta atención médica.

En diálogo con Noticiero Andino, el fiscal de Instrucción en turno, Javier Giaroli, informó que hasta el momento "hay dos personas demoradas, uno como posible autor del hecho y otro arrestado por un lapso de 12 horas". En este último caso, se debe determinar si el ciudadano fue partícipe del hecho o un testigo.

El funcionario, además, afirmó que la víctima precisó que se trató de un ataque tras una discusión. “El cuchillo está secuestrado y las cámaras de seguridad han filmado la huída del posible autor". En estas horas, se están practicando dosajes de alcohol, toxicológico y exámenes físicos en el hombre identificado para determinar cómo ocurrieron los hechos.

