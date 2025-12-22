San Rafael evalúa nuevos cultivos ante las complicaciones del ajo y la caída de producciones tradicionales

Ante el deterioro que se viene observando en los últimos años de los cultivos tradicionales de la región, desde la Cámara de Comercio de San Rafael se viene trabajando de manera conjunta con distintas instituciones, entre ellas la más importante INTA ( Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ) Rama Caída , en la búsqueda de nuevas alternativas productivas para el departamento .

Dentro de las alternativas, desde la Cámara se han mantenido reuniones con SIMPLOT por la producción de papa , y ya hay varios productores que están realizando este tipo de cultivo.

Otro de los cultivos es el ajo que si bien en materia productiva ha ido creciendo , este año la comercialización está un tanto complicada debido al acuerdo entre China y Brasil, quien era el principal comprador de nuestro ajo.

También desde la Cámara se viene investigando los mercados entre oferta y demanda con respecto a la plantación de forrajes , la cual es una muy buena alternativa para diversificar.

Uno de los temas que se viene trabajando con los profesionales del INTA tiene que ver con la producción de lúpulo y ya se han generado dos ensayos de producción, uno en Las Paredes y otro en Villa Atuel.

Por último, también cabe mencionar la producción de Pistacho, la cual viene en pleno crecimiento y ya algunos productores están sacando sus primeras cosechas.

Mauricio Marín, presidente de la Específica de Agricultura comentó: "Desde la Cámara hemos tenido reuniones con SIMPLOT por la producción de papa. Respecto al ajo, viene con una serie de complicaciones de mercado, aunque la producción ha estado relativamente bien. El mercado de forraje presenta una muy buena alternativa productiva para diversificar".

Alternativas productivas en San Rafael