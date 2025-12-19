Agricultura en alerta en San Rafael: incertidumbre, precios sin referencia y una vitivinicultura en crisis

La agricultura en San Rafael y un futuro incierto del sector.

A modo de realizar un balance de lo que ha sido este 2025 en torno al sector de la Agricultura, dialogamos con el Presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de San Rafael, Mauricio Marín.

“Ha sido un año similar al del año pasado, en lo que se refiere a los mercados con mucha incertidumbre, un ejemplo es el inicio de la cosecha de damasco o cereza, en la cual no hay precio de referencia”, comentó respecto a la situación actual.

Por estos días se estaría dando a conocer el pronóstico de cosecha de la ciruela, el cual aparentemente sería inferior al año pasado y otro sector preocupante es la vitivinicultura, donde algunos productores no hace mucho que terminaron de cobrar la producción pasada.

Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, la vitivinicultura está atravesando una de sus peores crisis, teniendo en cuenta que se puede llegar a agravar aún más, ya que algunas bodegas se están comunicando con productores para informarles que este año no les van a comprar la uva.

Con este panorama, vuelve a tomar un rol importante las cooperativas, aunque al haber sobreoferta el precio de la uva será tema de gran discusión. Un año complicado en el sector de la agricultura Embed - AGRICULTURA: AÑO COMPLICADO Y FUTURO INCIERTO