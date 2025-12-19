19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Balance 2025

Agricultura en alerta en San Rafael: incertidumbre, precios sin referencia y una vitivinicultura en crisis

El presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio, Mauricio Marín, advirtió que el año cerró con mercados inestables y cosechas a la baja

La agricultura en San Rafael y un futuro incierto del sector.

La agricultura en San Rafael y un futuro incierto del sector.

Por Sitio Andino Departamentales

A modo de realizar un balance de lo que ha sido este 2025 en torno al sector de la Agricultura, dialogamos con el Presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de San Rafael, Mauricio Marín.

“Ha sido un año similar al del año pasado, en lo que se refiere a los mercados con mucha incertidumbre, un ejemplo es el inicio de la cosecha de damasco o cereza, en la cual no hay precio de referencia”, comentó respecto a la situación actual.

Lee además
La hidroponía avanza en Mendoza como un modelo agrícola más eficiente en el uso del agua
ECONOMÍA REGIONAL

La hidroponía avanza en Mendoza como un modelo agrícola más eficiente en el uso del agua
Afiche para la Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa.
Convocatoria cultural

Santa Rosa busca la imagen oficial de su Vendimia 2026 "Vigías del origen"

Por estos días se estaría dando a conocer el pronóstico de cosecha de la ciruela, el cual aparentemente sería inferior al año pasado y otro sector preocupante es la vitivinicultura, donde algunos productores no hace mucho que terminaron de cobrar la producción pasada.

Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, la vitivinicultura está atravesando una de sus peores crisis, teniendo en cuenta que se puede llegar a agravar aún más, ya que algunas bodegas se están comunicando con productores para informarles que este año no les van a comprar la uva.

Con este panorama, vuelve a tomar un rol importante las cooperativas, aunque al haber sobreoferta el precio de la uva será tema de gran discusión.

Un año complicado en el sector de la agricultura

Embed - AGRICULTURA: AÑO COMPLICADO Y FUTURO INCIERTO

Temas
Seguí leyendo

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Tupungato reforzó el acompañamiento a merenderos con una entrega especial por las fiestas

San Rafael realizará brindis de fin de año en plazas y paseos barriales

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

LO QUE SE LEE AHORA
lujan de cuyo celebra la vendimia con una noche de musica, tradicion y comunidad
Historia vitivinícola y espíritu del pueblo

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido
Conflicto judicial

Maru Botana habló de la millonaria denuncia por acoso laboral contra su marido

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo
Hallazgo inusual

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Te Puede Interesar

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.
Infraestructura y comercio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

Por Florencia Martinez del Rio
Chile confirmó un caso de Gripe: cúal es el panorama en Mendoza.
Alerta en Sudamérica

Chile confirmó un caso de Gripe: cuál es el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Fiesta de la Vendimia:  Guaymallén recupera su tradición con el regreso de la reina departamental.
Festejo

Fiesta de la Vendimia: Guaymallén recupera su tradición con el regreso de la reina departamental

Por Natalia Mantineo