Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe

El chef Christian Petersen continúa internado y su situación preocupa a todos. Enterate de lo último que se sabe sobre su salud.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, la internación del chef Christian Petersen generó gran preocupación y mantiene en vilo a todo el país. Recientemente se conocieron nuevos datos sobre su estado de salud. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Christian Petersen (2)
Todo lo que se sabe sobre la salud de Christian Petersen tras su internación

El cocinero de 56 años permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, tras ser trasladado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado es delicado debido a una falla multiorgánica que requiere atención permanente.

El incidente ocurrió mientras realizaba una actividad de montaña en el sur argentino, específicamente durante el ascenso al volcán Lanín. Según los reportes, comenzó a sentirse mal en plena excursión, lo que obligó a suspender la actividad y activar un operativo de rescate. El guía notó los síntomas y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

De acuerdo con información difundida por Laura Ubfal, los médicos que lo atienden evalúan un posible traslado a Buenos Aires en las próximas horas para que reciba atención en un centro de alta complejidad. Por su parte, el entorno del chef optó por no brindar declaraciones, lo que generó incertidumbre y especulación.

