Dolorosa eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el participante que dejó el certamen

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen , dando cierre a su paso por la competencia.

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una gala de eliminación marcada por la exigencia y la emoción. En esta ocasión, ocho participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío de la noche consistió en preparar un plato con pato como ingrediente principal , acompañado de manera obligatoria por una salsa.

Los delantales negros quedaron en manos de Julia Calvo, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Maxi López, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete Sierra y Emilia Attias, quienes afrontaron la instancia más tensa de la jornada.

La definición llegó en los minutos finales, cuando Emilia Attias y Julia Calvo quedaron como las participantes más comprometidas. Tras un intenso intercambio, el jurado decidió darle una nueva oportunidad a la actriz y cantante .

Finalmente, Donato de Santis fue el encargado de anunciar el veredicto: Julia Calvo se convirtió en la novena eliminada del certamen. Su pato a la naranja con puré de papas no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality.

