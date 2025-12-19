Dolorosa eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el participante que dejó el certamen

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.
Quién fue el noveno eliminado de Masterchef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una gala de eliminación marcada por la exigencia y la emoción. En esta ocasión, ocho participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío de la noche consistió en preparar un plato con pato como ingrediente principal, acompañado de manera obligatoria por una salsa.
Los delantales negros quedaron en manos de Julia Calvo, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Maxi López, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete Sierra y Emilia Attias, quienes afrontaron la instancia más tensa de la jornada.
La definición llegó en los minutos finales, cuando Emilia Attias y Julia Calvo quedaron como las participantes más comprometidas. Tras un intenso intercambio, el jurado decidió darle una nueva oportunidad a la actriz y cantante.
Finalmente, Donato de Santis fue el encargado de anunciar el veredicto: Julia Calvo se convirtió en la novena eliminada del certamen. Su pato a la naranja con puré de papas no logró convencer al jurado y marcó el final de su recorrido en el reality.