Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Este jueves, Julia Calvo protagonizó un momento inesperado en MasterChef Celebrity al referirse a la China Suárez y descolocar a Wanda Nara. Mirá qué pasó.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Julia Calvo volvió a dar que hablar tras lanzar una frase que involucró a la China Suárez y dejó descolocada a Wanda Nara.

Julia Calvo (3)
Todo comenzó con el anuncio de la eliminación de Julia Calvo del reality MasterChef Celebrity. Al momento de despedirse, la actriz lanzó un comentario que rápidamente dio que hablar en todos lados.

“Quiero agradecerles a ustedes, haberme reencontrado con todos los técnicos con los que hemos hecho tantas tiras, con maquillaje, peinados que son un mimo todos los días”, comenzó diciendo. Cuando parecía que el cierre sería puramente emotivo, agregó mirando a Wanda Nara: “No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, oriental, que quiero mucho, nunca pensé que era la enemiga de mi amiga y te conocí y sos realmente un placer, una compañera”.

Embed - Julia Calvo descolocó a Wanda Nara con una confesión sobre la China Suárez - Masterchef Celebrity

La frase fue interpretada como una referencia directa a la China Suárez, amiga de Calvo y figura central del histórico conflicto mediático con Wanda Nara. El comentario generó sorpresa entre los presentes y un profundo silencio en el estudio.

Lejos de tomar distancia, la conductora respondió con humor: “Vos nos ayudaste mucho. Dejame darte un abrazo. Mirá que tu amiga oriental te va a dar un cuchillazo”. De esta manera, la tensión se diluyó y la despedida concluyó en un clima emotivo.

