19 de diciembre de 2025
Sitio Andino
semana próxima

Tras conseguir dictamen, el oficialismo lleva el Presupuesto 2026 al recinto del Senado

La sesión será el viernes 26 de diciembre a las 12. El oficialismo logró dictamen de mayoría, pero quedó fuera el capítulo XI sobre discapacidad y universidades.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

El Senado fue convocado a una sesión extraordinaria para el próximo 26 de diciembre, en la que se debatirán los proyectos de ley de Presupuesto e Inocencia Fiscal. La convocatoria fue dispuesta este viernes por la vicepresidenta Victoria Villarruel y anticipa una jornada extensa y de fuerte tensión política, con inicio previsto para el mediodía.

Durante la mañana, el oficialismo había conseguido el dictamen para tratar el Presupuesto en el recinto del Senado. Lo consiguió a las dos horas de debate en Comisión, con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.







