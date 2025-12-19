Tras conseguir dictamen, el oficialismo lleva el Presupuesto 2026 al recinto del Senado Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Por Sitio Andino Política







El Senado fue convocado a una sesión extraordinaria para el próximo 26 de diciembre, en la que se debatirán los proyectos de ley de Presupuesto e Inocencia Fiscal. La convocatoria fue dispuesta este viernes por la vicepresidenta Victoria Villarruel y anticipa una jornada extensa y de fuerte tensión política, con inicio previsto para el mediodía.

Durante la mañana, el oficialismo había conseguido el dictamen para tratar el Presupuesto en el recinto del Senado. Lo consiguió a las dos horas de debate en Comisión, con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.

Se especula que el Presupuesto 2026 se apruebe, pero con modificaciones para que Diputados vuelva a sesionar y lo apruebe definitivamente.

Con respecto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, el oficialismo no avanzará con su derogación, pero se propondrá aumentar el 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025.

Por otra parte, el proyecto de Inocencia Fiscal también será tratado en la próxima sesión extraordinaria del Senado convocada para el 26 de diciembre.