Legislación Penal y Presupuesto comienzan a conformarse en Diputados

Diputados tratará el presupuesto 2026 en el Congreso.

Ese día, desde las 16, en la Sala 2 del Anexo "A" se conformará la comisión de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA), mientras que una hora más tarde -en la Sala 1 del Anexo "A"- se hará lo propio con la comisión de Presupuesto y Hacienda. encabezada por el también oficialista Alberto "Bertie" Rodríguez Lynch.

Media sanción del Presupuesto 2026 Según supo la agencia, trata de dos comisiones claves para el gobierno, ya que le permitirían alcanzar la media sanción del Presupuesto 2026, que luego pasaría al Senado para su aprobación definitiva.

En tanto, en el Senado también se establecieron las fechas de actividad para este período de sesiones extraordinarias, que se iniciarán el martes 16 a las 11. En esa ocasión, los presidentes de cada bloque se reunirán en un plenario de Labor Parlamentaria para definir la distribución de representantes en cada comisión.