Fuerte caída de nacimientos y aumento de divorcios en Mendoza.

El Registro Civil de la provincia de Mendoza dio a conocer el balance de gestión correspondiente al año 2025. El informe, que surge de un análisis comparativo con el 2024, revela cambios significativos en la dinámica social de los mendocinos, destacándose una baja en nacimientos y un alza en divorcios.

El dato más impactante del reporte es la disminución del 13% en el número de nacimientos . Durante el 2025, se registraron un total de 15.419 nacimientos (7.818 varones y 7.601 mujeres), una cifra considerablemente menor a los 17.741 registrados el año anterior. Esta tendencia consolida un descenso sostenido de la natalidad en la región.

Nacimientos en Mendoza: según los datos oficiales, los nacimientos bajaron un 13%.

Por otro lado, las defunciones también experimentaron una baja del 7%, pasando de 15.176 en 2024 a 14.117 en el presente año.

El comportamiento de los vínculos legales también reflejaron variaciones importantes:

Matrimonios: se registraron 4.984 celebraciones , lo que representa una caída del 7,6% respecto a 2024 (5397).

Uniones convivenciales: en contrapartida, esta modalidad creció un 1,5% (4.603 trámites), posicionándose como una alternativa cada vez más elegida. En el 2024 hubo 4533.

Divorcios: fue el rubro con mayor crecimiento porcentual. Las inscripciones subieron un 16%, alcanzando los 4.592 trámites frente a los 3.949 del año pasado.

Digitalización: "Mendoza por Mí" simplifica los trámites

En paralelo a las cifras, el Gobierno destacó el avance del plan de transformación digital. A través de la plataforma Mendoza por Mí, los ciudadanos han logrado centralizar sus gestiones con una única cuenta.

Actualmente, la aplicación permite obtener de manera gratuita certificados clave como:

Extravío de documentos.

Certificado de residencia.

Único sostén de familia.

Certificado de ingresos.

Con esta herramienta, el Registro Civil busca seguir reduciendo la presencialidad y mejorar la experiencia del usuario, permitiendo el acceso a información personal y trámites gubernamentales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.