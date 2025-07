Mendoza y una baja histórica de nacimientos: en diez años cayó drásticamente la tasa de natalidad.

El informe "Estado de la Población Mundial 2025", elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), advierte que millones de personas no tienen hijos no porque no quieran, sino porque no pueden, y esto tiene que ver con la imposibilidad de acceder a ingresos estables, vivienda propia o condiciones mínimas de planificación.

¿Solo estadísticas?

Lo que podría parecer solo una cuestión estadística encierra interrogantes de gran profundidad: ¿Estamos frente a una sociedad más libre y responsable o ante un futuro con menos fuerza productiva y más carga social? ¿Esta baja permitirá mejorar los servicios públicos gracias a una menor demanda o, por el contrario, pondrá en jaque sistemas como el de jubilación y salud, al reducir el universo de contribuyentes?

Varios factores contribuyen a este fenómeno. Uno de los principales es el cambio en las prioridades y los proyectos vitales de las nuevas generaciones. Según una investigación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el 47% de las mujeres de entre 18 y 24 años no tiene entre sus planes la maternidad. En ese mismo relevamiento, “tener hijos” apareció en quinto lugar como condición para una vida plena, detrás de metas como acceder a un buen empleo o poder disfrutar del ocio y los viajes.

También cambió la edad promedio de las madres primerizas: en 2009 era de 26 años; hoy ronda los 32. La familia, como institución, también se transformó. En 1991, el 44% de los hogares argentinos no tenía hijos. En 2022, ese número trepó al 57%, según el INDEC.

"Esta baja de la natalidad es multifactorial, como el acceso de la mujer a estudios superiores, la priorización de proyectos personales y profesionales lleva a retrasar la maternidad. El hombre también toma participación en las decisiones, ha crecido notablemente la cantidad de vasectomía en hombres más jóvenes", explicó Courtis.

"También tiene que ver con que cada vez es más difícil consolidar parejas, se prioriza la estabilidad laboral, la estabilidad económica", agregó y destacó: "Hay una nueva concepción de cómo vivir de las nuevas generaciones, se prioriza el disfrute, los viajes".

Salud reproductiva y embarazo adolescente

Otro factor clave es la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva. La tasa de embarazo adolescente bajó un 64% entre 2005 y 2023, a nivel nacional. Este dato, lejos de ser negativo, refleja una sexualidad más cuidada y una reducción de los embarazos no deseados, especialmente en los sectores más vulnerables.

Sin embargo, en Mendoza se produjo un incremento de casos en mujeres menores de 19 años con 1.566 nacimientos sobre un total de 18.541 nacidos vivos registrados en 2023 y 2024, lo que representa un 8,44%.

Por otra parte, Courtis aclaró que este descenso nada tiene que ver con las leyes de despenalización del aborto; a contramano de las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que apuntó contra el aborto como uno de los motivos responsables de la baja natalidad, tendencia que se advierte en todo el mundo desde 2014.

El impacto en la educación y la economía

La caída de la natalidad ya empieza a notarse en los niveles iniciales

del sistema educativo. Desde Argentinos por la Educación advierten que entre ahora y 2030 la matrícula escolar podría reducirse entre un 40% y un 45%. Esto obliga a repensar la estructura del sistema.

En términos económicos, el horizonte también es complejo. En cinco años, Argentina perderá su llamado “bono demográfico”: es decir, dejará de tener una mayoría de personas en edad laboral activa y comenzará a predominar la población pasiva, con todo lo que eso implica para el sistema previsional, sanitario y de servicios.

"Esto va a obligar a repensar los sistemas sanitarios", advirtió Courtis.