Milei responsabilizó al aborto, de la caída en la natalidad: ¿qué dicen los datos?

"Ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a las dos vidas, y lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad ", expresó Milei el pasado 20 de mayo . La frase generó debate en las esferas públicas, aunque no sorprendieron, ya que los cruces del libertario contra la “ Agenda 2030 ” y las políticas de salud pública no son novedad.

Como se mencionó, la situación es similar en otros países. De hecho, la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad (IFFS) advirtió que un 93% de las naciones, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, podrían enfrentar una crisis de ‘subpoblación’ para finales de este siglo, según publica Infobae.

Lo cierto es que múltiples estudios respaldan esta problemática. En diálogo con SITIO ANDINO, la médica especialista en tocoginecología, Soledad Scanio aclara que esta tendencia ocurre incluso “en lugares donde el aborto es ilegal y sucede desde mucho antes de la [sanción de la Ley 27.610] en Argentina”, que tuvo lugar en 2020.

tasa natalidad deis.png Informe Natalidad y Mortalidad 2022 – Síntesis estadística, Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación

Aún más, es más pronunciada “la baja tasa de fecundidad que el alta en la cantidad de abortos que se realizan”, añade. Y suma un dato clave que también fue aportado por el DEIS: “En el único grupo etario dónde se ha evidenciado la baja de natalidad en consecuencia de la realización de abortos es en adolescentes”.

Según datos de Amnistía Internacional, gracias al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), entre 2018 y 2022, se logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49%, principalmente en las regiones del Noroeste, Noreste y Provincia de Buenos Aires (PBA).

Aborto legal: ¿es un factor con incidencia en la caída de la natalidad?

La caída en la natalidad responde a múltiples factores de índole social, política, económica o cultural. Los motivos por los que se elige o no maternar van desde la mayor inserción de las mujeres y personas gestantes en el mundo laboral, la efectividad de los métodos anticonceptivos, la división de roles hogareños, las crisis financieras o la decisión de, simplemente, no ser mamá.

“Decir que las mujeres no gestamos porque abortamos es reducir nuestro pensamiento crítico”, señala Scanio. “Quienes decidimos no gestar, en la mayoría de los casos, es porque tenemos proyectos personales y profesionales que se anteponen a la maternidad”, continúa.

“Basta con ver sólo un par de encuestas en mujeres de 30 a 40 años qué explican el por qué de no maternar: planean una vida que les dé la libertad de decidir ser cualquier otra cosa más que madres”.

A esto, se suma que las mujeres “ya no quieren ser jefas de familia”: “Hay encuestas que muestran que sólo 1 de 4 mujeres reciben ayuda económica, y sólo económica de los padres de sus hijos cuando están separados”, añade la obstetra mendocina.

tasa fecundidad adolescente deis.png Informe Natalidad y Mortalidad 2022 – Síntesis estadística, Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación

A la balanza se suma que las tareas de cuidados son, mayormente, realizadas netamente por mujeres. “De cada 10 mujeres, 8 no pueden estudiar una carrera, tomarse vacaciones, ser jefas en sus trabajos, etc. Sólo se dedican a cuidar. ¿No son motivos suficientes para no querer gestar?”, cuestiona Scanio.

¿Aborto legal, seguro y gratuito?: el derecho que peligra en la era Milei

Desde Amnistía Internacional compartieron el informe “También es por vos” la semana pasada. En él desarrollan cómo el desmantelamiento de políticas públicas, el desfinanciamiento al sector sanitario y los discursos conservadores impulsados desde la administración libertaria atentan contra el derecho al acceso al aborto.

Según destacan en el documento, que reúne datos relevados a partir de un formulario propio de denuncias de obstáculos en el acceso a la IVE/ILE (Interrupción Voluntaria/Legal del Embarazo), entre enero y abril del 2025, la organización recibió 160 consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, lo cual representa el 133% del total recibido durante el 2024.

A lo largo del documento, exponen los comentarios de mujeres y personas gestantes de diversas edades provenientes de todo el territorio argentino. Allí, expresan su preocupación e incertidumbre porque en los últimos meses no pudieron ejercer este derecho debido a la falta de insumos médicos, como el misoprostol y mifepristona, ambos necesarios para la práctica y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible (2).jpg

“Me acerqué al hospital, pero me dijeron que no hay mediación y que las usuarias tenemos que comprarla por nuestra cuenta. Yo no tengo el dinero para esto”, explica una joven de Entre Ríos en el documento. A ella se suma el caso de una mendocina, quien afirmó no haber podido comunicarse con la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud nacional, canal de asesoramiento sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en el país.

Estos son solo dos testimonios que dan cuenta del desmantelamiento de una política de salud pública esencial como la del aborto. El ejercicio de este derecho no solo se ve vulnerado por la falta de financiamiento, sino también por discursos de odio que demonizan la práctica y atentan contra el bienestar de mujeres y personas gestantes; quienes son expuestas a situaciones de riesgo, incertidumbre, angustia e, incluso, juzgadas por hacer uso de su libertad de decidir.