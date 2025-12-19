Chile confirmó un caso de Gripe: cuál es el panorama en Mendoza

Chile confirmó un caso de Gripe: cúal es el panorama en Mendoza.

El Ministerio de Salud de Chile confirmó su primer caso de gripe H3N2. Fue en Talca y los especialistas explicaron que se trata de un evento "esperable" por la dinámica global del virus. Además, advirtieron que no se descartan nuevos contagios. En tanto, en Argentina ya analizan los casos locales en el Malbrán, entre ellos, muestras de la provincia de Mendoza.

"Por el momento, ni en Mendoza ni en el país estamos detectando circulación en alza de estos virus . De hecho, en la provincia hemos tenido casos esporádicos, pero tenemos una vigilancia activa, a través de unidades centinelas, de infecciones respiratorias agudas bajas y es algo regular, se hace a lo largo de todo el año" , dijo la titular de Epidemiología, Andrea Falaschi.

Prevención Brote de gripe en EE.UU. y Europa: la recomendación de los especialistas de Mendoza

Alerta Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

Frente a ese panorama, en Argentina, el instituto de investigación Malbrán, uno de los más distinguidos del país, ya analiza casos locales de gripe para determinar si corresponden al “subclado K”, una mutación asociada a contagios e internaciones. El foco se centra en muestras positivas ingresadas durante diciembre, entre las que se encuentran de Mendoza.

Debido a su ubicación estratégica y el constante movimiento turístico y comercial a través del Paso Internacional Cristo Redentor, Mendoza se encuentra en una situación de vigilancia prioritaria.

Por ello, entre las secuenciaciones enviadas al Malbrán se encuentran muestras remitidas desde Mendoza, algo que según refirieron desde Salud el procedimiento forma parte del protocolo habitual de vigilancia.

Falaschi fue contundente respecto al riesgo que representa la conectividad global: "Estamos a un avión de Europa y tenemos que estar alertas", expresó días atrás, subrayando que la rapidez de los contagios en países vecinos obliga a extremar los controles.

Tecnicos del malbran en plena coronavirus El Malbrán está secuenciando muestras de Gripe H3N2 de todo el país.

El desafío del "Subclado K"

Lo que diferencia a esta variante de otras cepas estacionales son sus mutaciones específicas. Según los especialistas, estas alteraciones podrían permitirle al virus eludir parcialmente la inmunidad generada por vacunas anteriores o infecciones previas.

Un dato que mantiene en vilo a la comunidad médica es el comportamiento estacional:

Contexto atípico: a diferencia del hemisferio norte, donde el virus prospera en invierno, en Sudamérica está logrando expandirse a pesar de las altas temperaturas estivales.

Movilidad: el constante flujo migratorio y turístico en la región es el principal factor de riesgo para la introducción de la cepa en la Argentina.

Principales síntomas de la Gripe H3N2

El virus H3N2 es una variante de la Gripe A conocida por su capacidad de evasión inmunitaria, lo que facilita su propagación incluso en poblaciones que han recibido vacunas recientemente. Esta característica explica el sostenido aumento de casos observado en el hemisferio norte.

Síntomas a tener en cuenta:

Fiebre repentina.

Dolores musculares intensos.

Tos seca y fatiga marcada.

Molestias gastrointestinales (en algunos casos).

Dolor de oído (en niños).

fiebre-2671389.webp Uno de los síntomas de la gripe es la fiebre repentina.

Los especialistas advierten que la Gripe H3N2 puede confundirse fácilmente con COVID-19 debido a la similitud de los síntomas, por lo que se recomienda realizar pruebas diagnósticas combinadas para obtener un diagnóstico certero. No obstante, en personas vacunadas, el virus no suele presentar mayor gravedad.

Recomendaciones y prevención

A pesar de que aún no hay una confirmación oficial de la circulación del subclado K en Argentina, el Ministerio de Salud insta a la población a no descuidar las medidas de prevención básicas:

Vacunación: mantener los esquemas de inmunización antigripal al día.

Higiene: lavado frecuente de manos y ventilación de espacios cerrados.

Aislamiento preventivo: permanecer en el hogar ante la aparición de síntomas como fiebre, tos o malestar general para evitar la cadena de contagios.

Embed RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DE INFLUENZA A (H3N2)



La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes.



Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus… pic.twitter.com/7s2CeZtl7H — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 19, 2025

La confirmación del primer caso de la variante H3N2 (subclado K) en Talca no es solo un dato estadístico, sino una señal de alerta crítica para Argentina, y especialmente para Mendoza. La cercanía geográfica y el flujo incesante de personas a través de la frontera sitúan a la provincia en la primera línea de exposición.