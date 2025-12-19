19 de diciembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 19 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 19 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Las Heras:

  • – Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Gomensoro, Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En Avenida Guido, entre Las Heras y Ruta Nacional N°7, y áreas adyacentes; Uspallata. De 10.00 a 14.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la Ruta Provincial N°82 y calle Los Pozos y áreas adyacentes; Vertientes del Pedemonte. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En calle Serpa, entre Mirasso y Defensa, y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

  • – En calle Videla Castillo, hacia el este de Vieytes. En el barrio Liceo Golf Club. En calle Scaramella, hacia el sur de Videla Castillo, y adyacencias. De 9.45 a 12.45 h.

Lavalle:

  • – En calle Laurente, hacia el sur de Palomares. En calle Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Palomares, hacia el este de Dorrego; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán:

  • – Entre calles Manzano Simón, Fernández, Paso de Los Andes y La Luz; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calles Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre El Manzano Histórico y La Quebrada; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

