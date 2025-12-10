Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 10 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 10 de diciembre , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 8 de diciembre

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 9 de diciembre

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Luis Rojo, El Cementerio, Costa Canal Babacci y callejón Granizo; Salto de las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Provincial N°175, entre calle La Primavera y Ruta N°177; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En barrios Ciudad Centro, José Hernández, Ceferino Namuncurá y Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Gloria. En el barrio Presidente. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Luis Danti, Lugones y Gerónimo Ortega. En loteo Danti. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Juan Manuel de la Reta, hacia el este de Dorrego. En calle Las Violetas, entre De La Reta y Eugenio Montenegro. En callejón Merlo, hacia el norte de Las Violetas. En calle Varón. En calle Eugenio Montenegro, entre Félix Araujo y Andrés Soria, y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 09 de Diciembre. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/qnkIM7OjT6

– En la intersección de calles French y Mallea y áreas adyacentes. En el barrio Portal de Luzuriaga; Luzuriaga. De 11.00 a 14.00 h.

– En la Ruta Provincial N°82, en las inmediaciones de calle Pueyrredón; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Pueyrredón, entre San Martín y Viamonte. Entre calles Luis Danti, Moyano, Álzaga y Pueyrredón. Entre calles Álzaga, Los Fresnos, Federico Martínez y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calles Cipolletti y Bella Vista y zonas aledañas. De 14.30 a 15.30 h.

– En la Ruta Nacional N°7, entre calles N°31 y Ejército de Los Andes, y áreas adyacentes; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

– En la Ruta Provincial N°99. En barrios Frank Romero Day, Cerro La Capilla, Corredor del Oeste, Comerfin, loteo La Yaya y adyacencias; El Challao. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Tomás Godoy Cruz, entre Palestina y Sánchez, y zonas aledañas; Corralitos. De 8.45 a 11.00 h.

– Entre calles Curupaytí, Everest, Calhué Huapi, Ascasubi y áreas adyacentes. En el barrio 9 de Julio; Jesús Nazareno. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre la Lateral Sur del Acceso Este y calles Castro y Jesús Nazareno. En calle Castro, entre Proyectada G82 y Tapón Moyano. En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 15.00 a 19.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

CORTES DE LUZ Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Prensa EDEMSA

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.