10 de diciembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 10 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la Ciudad de Mendoza y de San Carlos. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 10 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad

  • – En calle Colón, entre España y Patricias Mendocinas. De 8.00 a 11.00 h.

Guaymallén:

  • – Entre la Lateral Sur del Acceso Este y calles Castro y Jesús Nazareno. En calle Castro, entre Proyectada G82 y Tapón Moyano. En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Curupaytí, Everest, Calhué Huapi, Ascasubi y áreas adyacentes. En el barrio 9 de Julio; Jesús Nazareno. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Tomás Godoy Cruz, entre Palestina y Sánchez, y zonas aledañas; Corralitos. De 8.45 a 11.00 h.

  • – Entre calles Saavedra, Colón, Yrigoyen, Allayme, Gomensoro, Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras:

  • – En la Ruta Provincial N°99. En barrios Frank Romero Day, Cerro La Capilla, Corredor del Oeste, Comerfin, loteo La Yaya y adyacencias; El Challao. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°7, entre calles N°31 y Ejército de Los Andes, y áreas adyacentes; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la intersección de calles Cipolletti y Bella Vista y zonas aledañas. De 14.30 a 15.30 h.

  • – En calle Pueyrredón, entre San Martín y Viamonte. Entre calles Luis Danti, Moyano, Álzaga y Pueyrredón. Entre calles Álzaga, Los Fresnos, Federico Martínez y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°82, en las inmediaciones de calle Pueyrredón; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú:

  • – En la intersección de calles French y Mallea y áreas adyacentes. En el barrio Portal de Luzuriaga; Luzuriaga. De 11.00 a 14.00 h.

Lavalle:

  • – En calle Juan Manuel de la Reta, hacia el este de Dorrego. En calle Las Violetas, entre De La Reta y Eugenio Montenegro. En callejón Merlo, hacia el norte de Las Violetas. En calle Varón. En calle Eugenio Montenegro, entre Félix Araujo y Andrés Soria, y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato:

  • – Entre calles Luis Danti, Lugones y Gerónimo Ortega. En loteo Danti. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle La Gloria. En el barrio Presidente. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos:

  • – En calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En barrios Ciudad Centro, José Hernández, Ceferino Namuncurá y Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calle La Primavera y Ruta N°177; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre calles Balloffet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Luis Rojo, El Cementerio, Costa Canal Babacci y callejón Granizo; Salto de las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

