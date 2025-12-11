11 de diciembre de 2025
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 11 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la Ciudad de Mendoza y de San Carlos. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 11 de diciembre.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 11 de diciembre.

Edemsa
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 11 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En calle Elpidio González, entre Chacón y Tupac Amaru, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras:

  • – En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Sevilla. En calle Roque Sáenz Peña, entre San Miguel y Proyectada V276. En barrio Los Dos Ángeles y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En calle Almirante Brown, en la Facultad de Ciencias Agrarias y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle El Tropezón y en calles Proyectadas J403, J404 y adyacencias; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú:

  • – En la intersección de calles Hipólito Yrigoyen y Maza y zonas aledañas. De 10.30 a 14.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°50. En los barrios Unidos por la Esperanza, 23 de Agosto y zonas aledañas; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Emilio Civit, entre Vieytes y Los Girasoles, y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Pringles, entre Maza y Palacios, y zonas aledañas; Gutiérrez. De 9.30 a 12.45 h.

Tupungato:

  • – En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán:

  • – En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Benigno Aguirre, hacia el oeste de Mosso; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.

  • – Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. En el barrio Las Pircas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos:

  • – Entre calles José Lencinas, 25 de Mayo, Patricias Mendocinas y San Martín Sur. De 9.30 a 13.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

