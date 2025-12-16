16 de diciembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 16 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 16 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina, y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles N°7, Pacheco, Grilli Norte, San Miguel y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.30 a 11.30 h.

  • – En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Vélez Sarsfield, Guayaquil, Tucumán, Dorrego y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 11.30 h.

Las Heras:

  • – En el callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta N°7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.

Luján de Cuyo:

  • – Entre calles Colombres, República de Siria, Lamadrid, San Martín y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú:

  • – En calle Don Bosco, entre Mitre y loteo Sorbello, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Proyectadas I156, N°76, N°77 y Canal Pescara. En barrio Unión y Patria y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato:

  • – Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín

    Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos:

  • – En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael:

  • – En la localidad de El Sosneado. De 11.00 a 15.00 h.

  • – En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles La Izuelina, Ferrer, Vidal y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles Belgrano, Deán Funes, Santiago Germano y Vicente López y Planes. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe:

  • – En las Rutas Nacional N°40 y Provincial N°222. En Complejo Las Leñas, Fundación Ahuekna y Valle de Las Leñas. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

