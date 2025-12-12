12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 12 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la Ciudad de Mendoza y de San Carlos. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 12 de diciembre.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 12 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 12 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 11 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 11 de diciembre
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 10 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 10 de diciembre

Corte de luz en varias zonas:

Lavalle:

  • – En calle La Merced, hacia el norte de Pastalitos; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Remedios de Escalada de San Martín, entre San Martín y Alvear; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán:

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calles Clodomiro Silva y Los Sauces, y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
Embed

San Carlos:

  • – Entre calles Independencia, Lavalle, Espinoza y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 9 de diciembre

Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 8 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 5 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre

Se viene el Quini 6 de Navidad con un pozo especial: cuánto sale, cómo jugar y cuándo sortea

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos del nuevo pichón

LO QUE SE LEE AHORA
Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Vino y mosto, en rojo.
Semáforo productivo

Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

Por Marcelo López Álvarez
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Nació un pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato.
conservación

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos del nuevo pichón

Por Sitio Andino Sociedad