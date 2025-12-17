17 de diciembre de 2025
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 17 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 17 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles Aguardo, Martínez de Rozas, Jorge A. Calle, Benielli y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén:

  • – En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Claveles Mendocinos. En calle Mauricio Grenón, hacia el este de Severo del Castillo, y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.15 a 15.15 h.

Las Heras:

  • – Camino hacia el Cerro Arco y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la Ruta Nacional N°40 y en Carril Viejo, hacia el norte de calle N°6 (ó del kilómetro N°44), y zonas aledañas; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú:

  • – En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Furlotti, hacia el sur de Gardella, y adyacencias; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato:

  • – En calle Nueva Furno, hacia el oeste de Romero; Cordón del Plata. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán:

  • – En calle San Pablo, entre La Pampa y Cruce del Río Las Tunas. En Finca Salentein y estancias La Pampa y San Pablo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos:

  • – En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael:

  • – En calle Vélez Sarsfield, entre Severo Ríos y Ruta Nacional N°143; Pobre Diablo. De 9.15 a 11.15 h.

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Rawson, Urquiza, Espejo e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En calle El Monte, entre Monzón e Izuel; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

