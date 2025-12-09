9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 9 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la Ciudad de Mendoza y de San Carlos. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 9 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 9 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad

  • – Entre calles Belgrano, Perú, Hudson y Cipolletti. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén:

  • – Entre calles Sargento Cabral, Remedios de Escalada, Moldes, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.

  • – En calle Gutenberg, entre Bolivia y Colón. Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En la intersección de calle La Recoleta con Las Acacias y adyacencias. De 8.30 a 11.00 h.

  • – En barrios El Coral y El Carrizal y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle El Remanso; Anchoris. De 9.00 a 12.00 h.

Maipú:

  • – En calle Maza, hacia el norte de Videla Aranda, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 11.30 a 13.45 h.

  • – En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Videla Castillo y República del Líbano, y zonas Aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

Tupungato:

  • – Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán:

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos:

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael:

  • – Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre la Ruta N°179 (Ponontrehua) y calles Perú, Bolivia y Nicaragua; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

