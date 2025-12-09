Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 9 de diciembre

Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 9 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 9 de diciembre , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y adyacencias; Colonia Elena. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre la Ruta N°179 (Ponontrehua) y calles Perú, Bolivia y Nicaragua; Las Malvinas. De 15.30 a 19.30 h.

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 09 de Diciembre. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/qnkIM7OjT6

– En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Videla Castillo y República del Líbano, y zonas Aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

– En calle Maza, hacia el norte de Videla Aranda, y adyacencias; Cruz de Piedra. De 11.30 a 13.45 h.

– En barrios El Coral y El Carrizal y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle La Recoleta con Las Acacias y adyacencias. De 8.30 a 11.00 h.

– En calle Gutenberg, entre Bolivia y Colón. Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Sargento Cabral, Remedios de Escalada, Moldes, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 8.15 a 12.15 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cortes de luz buenos aires - 332362 Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz. Fuente: TN

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.