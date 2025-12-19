La Ciudad de Mendoza celebra 157 años: una capital marcada por la memoria y la reconstrucción

Cada 20 de diciembre , la Ciudad de Mendoza celebra un nuevo aniversario de su fundación . Detrás de sus edificios, calles y habitantes, la capital provincial guarda una historia profunda que explica su nacimiento, marcado no solo por el origen de Mendoza , sino también por una evolución atravesada por el devastador terremoto que obligó a su traslado y reconstrucción .

La historia de la Capital de Mendoza está marcada por transformaciones profundas que definieron su identidad urbana, social y política . Durante más de tres siglos , la ciudad no fue solo un núcleo urbano, sino el centro administrativo y territorial de una vasta región. Al momento de su fundación, los límites establecidos por Pedro del Castillo anticipaban una configuración territorial que sería clave en la posterior organización jurídica de la provincia .

Sin embargo, el punto de inflexión más determinante llegó con el terremoto del 20 de marzo de 1861 . La catástrofe no solo destruyó la ciudad existente, sino que abrió un intenso debate sobre su reconstrucción y emplazamiento . A partir de entonces, Mendoza inició un proceso de refundación que dio origen a una nueva capital , diferenciada física y simbólicamente de la anterior.

La avenida San Martín se convirtió en el eje que materializó esta división: al este, la “ Ciudad Vieja ”, vinculada al pasado colonial; al oeste, la “ Ciudad Nueva ”, pensada bajo los principios del liberalismo político y el progreso que marcaron el país hacia fines del siglo XIX . Esta separación no fue solo urbana, sino también social, económica y cultural , reflejando una voluntad de ruptura con la herencia hispánica y de construcción de una nueva identidad moderna .

La planificación de la nueva ciudad, plasmada en el plano aprobado tras el sismo y atribuida al arquitecto Balloffet, respondió a esa concepción renovadora impulsada por la generación del ’80 en Mendoza. En paralelo, el crecimiento poblacional y la expansión hacia el oeste consolidaron un modelo urbano distinto, acorde a las ideas de modernización que atravesaban la provincia y el país.

En este contexto se definieron también las actuales secciones del radio capitalino. Mientras algunas conservaron rasgos del pasado colonial, otras surgieron directamente como producto de la transformación urbana posterior al terremoto. La división formal de la ciudad quedó reflejada en los planos de 1872, elaborados por Numa Lemos, donde ya se distinguían claramente la “Antigua Ciudad” y la “Nueva Ciudad”.

El proceso culminó institucionalmente con la creación del municipio de la Ciudad de Mendoza, establecida por la Legislatura provincial en 1868. El 20 de diciembre de ese año sesionó por primera vez la corporación municipal, fecha que desde entonces marca el nacimiento formal de la Municipalidad de la Capital. Así, Mendoza consolidó su reconstrucción no solo como ciudad, sino como símbolo de resiliencia, modernidad y organización institucional.