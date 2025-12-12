Mendoza planea un apoyo a las exportaciones del vino y el agro local

La industria vitivinícola atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. La competitividad se ha debilitado, el consumo interno sigue en retroceso, las exportaciones caen y, a partir del 1 de enero, las desregulaciones normativas generan preocupación sobre la calidad y el prestigio del vino argentino. En este contexto, el Gobierno de Mendoza decidió avanzar con una medida para sostener a las empresas exportadoras de vino y de otros productos agropecuarios de la provincia.

El Poder Ejecutivo provincial, a través de la Administración Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), lanzó una licitación pública dirigida a bancos y entidades financieras que operan en Mendoza. El objetivo es claro: bonificar una parte de la tasa de interés de los créditos que se utilicen para prefinanciar y financiar exportaciones de productos agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas.

La intención oficial es g enerar herramientas financieras que faciliten la colocación de la producción mendocina en los mercados internacionales, una prioridad en medio de la “compleja situación” que afecta al agro, la agroindustria y, especialmente, al sector vitivinícola. El gobierno busca que más empresas puedan acceder a financiamiento en mejores condiciones y sostener así su actividad exportadora en un contexto adverso.

El deterioro exportador es evidente: en noviembre, las ventas externas de vino cayeron 8,6 por ciento , y en los primeros once meses del año el retroceso acumulado asciende a 7,1 por ciento .

image En medio de la caída de las exportaciones, Mendoza prepara un programa de tasas reducidas para prefinanciar y financiar exportaciones.

Selección de bancos y cupos disponibles

El FTyC adjudicará cupos de crédito entre las entidades financieras que se presenten a la licitación. A esos créditos, el organismo provincial les aplicará la bonificación de tasas.

El monto total disponible para bonificar asciende a 40 millones de dólares, y cada entidad podrá ofrecer un máximo de 20 millones de dólares dentro de este esquema.

Alcance de la bonificación y forma de pago

Para las empresas exportadoras, el aspecto central de la medida es el nivel de apoyo provincial. La bonificación será equivalente a dos puntos porcentuales anuales sobre la tasa de interés compensatoria. No obstante, existe un límite: el beneficio no podrá cubrir más del 50 por ciento de la tasa nominal anual en pesos que publica el Banco de la Nación Argentina para su Cartera General.

Los créditos alcanzados deberán destinarse exclusivamente a la prefinanciación y financiación de exportaciones. No podrán utilizarse para refinanciar deudas existentes.

La operatoria de pago es directa y sin intermediarios. El FTyC transferirá la bonificación, en pesos, de forma directa al exportador, a la cuenta bancaria que la entidad financiera declare al registrar el crédito. Para calcular el monto a bonificar, se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día de vencimiento del crédito o a la fecha de cancelación anticipada.

Quiénes pueden acceder

La medida está dirigida únicamente a personas humanas o jurídicas con actividad en Mendoza que sean reconocidas como micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyME). Para calificar, deberán cumplir con los criterios definidos por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación.