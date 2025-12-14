14 de diciembre de 2025
Podría afectar Navidad y Año Nuevo

Anuncian un nuevo paro en los aeropuertos en plena temporada: cómo impactará en Mendoza

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de medidas de fuerza que impactará en vuelos nacionales e internacionales durante diciembre.

Las medidas coincidirán con uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año

Las medidas coincidirán con uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año

Foto: Yemel Fil
El gremio de controladores aéreos ATEPSA anunció un cronograma de paros escalonados que afectará vuelos nacionales e internacionales en las próximas semanas, tras no alcanzar un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Las medidas coincidirán con uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año y podrían generar demoras y cancelaciones en Mendoza.

El conflicto se desarrolla en los días previos a Navidad y Año Nuevo, uno de los momentos de mayor demanda turística y comercial.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación resolvió profundizar el plan de lucha iniciado en noviembre, luego de denunciar el incumplimiento de acuerdos firmados y la falta de respuestas a sus reclamos salariales y operativos.

El gremio de controladores aéreos ATEPSA anunció un cronograma de paros escalonados

Reclamos gremiales y críticas a EANA

Desde ATEPSA cuestionaron con dureza la postura de la empresa estatal. "Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando", expresaron en un comunicado.

Entre los principales reclamos se destacan

  • Reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal.

  • Revisión del monto por refrigerio y de la trayectoria laboral.

  • Más de 60 reclamos operativos pendientes.

  • Reapertura de la paritaria ante el deterioro salarial.

El sindicato advirtió que, pese al crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es "angustiante" y que muchos trabajadores deben tener más de un empleo para llegar a fin de mes.

La postura de EANA y la audiencia en Trabajo

Desde EANA ratificaron su voluntad de continuar el diálogo y atribuyeron la escalada del conflicto a una postura intransigente del gremio. Además, informaron que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, con el objetivo de intentar destrabar la situación y evitar mayores perjuicios a los pasajeros.

Sin embargo, ATEPSA confirmó que el cronograma de paros se mantiene vigente, luego de que una audiencia virtual realizada días atrás no lograra acercar posiciones.

ATEPSA confirmó que el cronograma de paros se mantiene vigente

Fechas y horarios del cronograma de paros

El plan de medidas de fuerza anunciado es el siguiente:

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional.

  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional.

  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional.

  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país.

  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos.

El gremio aclaró que las medidas afectarán únicamente los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

