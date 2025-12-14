Descenso de la temperatura y lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de diciembre en Mendoza

El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Mendoza. Foto: Yemel Fil

La temperatura máxima rondará los 20°C, mientras que la mínima oscilará en los 18°C.

Así se presentará el tiempo durante todo el domingo en la provincia de Mendoza Persistencia de viento sur leve hasta las 18, afectando principalmente en zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Probable viento Zonda leve a moderado entre las 12 y las 21, con intensidad mayor en Malargüe y sur de Malargüe (45 km/h en promedio), pudiendo alcanzar a San Rafael, Valle de Uco, Valle de Uspallata y toda la precordillera provincial, con menor intensidad.

El cielo se presentará nublado durante la mañana en gran parte de la provincia (Valle de Uco, Malargüe, zona Este y Gran Mendoza). Probabilidad de lluvias en el Valle de Uco y Malargüe desde el amanecer, con menores probabilidades en Sur y Este. Mejora progresiva en el llano a partir de las 19.

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Para este lunes 15 de diciembre el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera. Se estima que la máxima ronde los 28 grados y la mínima los 12 grados.

el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera. Se estima que la El martes 16 de diciembre se aguarda un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Poco nuboso en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 14 grados.

se aguarda un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Poco nuboso en cordillera. La temperatura En cuanto al miércoles 17 de diciembre, la jornada estará calurosa y algo nublada. Inestable hacia la noche con vientos leves del noreste. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 18 grados.