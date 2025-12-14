14 de diciembre de 2025
Video: sorpresiva nevada en la cordillera de Malargüe en pleno diciembre

El fenómeno se registró en alta montaña este domingo 14 de diciembre, con nieve en Las Leñas, lluvias en zonas bajas y fuertes vientos en la ciudad cabecera.

Nieve en pleno diciembre en la cordillera malargüina.

 Por Claudio Altamirano

Una nevada se registró este domingo 14 de diciembre de 2025 en la cordillera de Malargüe, con precipitaciones níveas en alta montaña y lluvias en sectores bajos. En Las Leñas hubo caída de nieve, mientras que en la ciudad aparecieron lloviznas, 15 grados centígrados y vientos considerables hacia la tarde-noche.

El mal tiempo marcó 24 horas de inestabilidad en Malargüe, con fuertes vientos el sábado y precipitaciones níveas esta madrugada, que concentraron en alta montaña, mientras que en áreas más bajas se registraron lluvias y lloviznas de variada intensidad.

Nieve en Las Leñas

En el centro de esquí Las Leñas las neviscas estuvieron acompañadas por un marcado descenso de temperatura en sectores elevados. Las condiciones climáticas reforzaron el carácter invernal en plena temporada estival, generando postales poco habituales para esta época del año y obligando a extremar recaudos en la circulación vehicular.

Desde organismos de seguridad vial se solicitó transitar con suma precaución en la zona del Paso Internacional Pehuenche, especialmente en el tramo comprendido entre Las Loicas y el límite con la República de Chile. La presencia de nieve en la calzada, sumada a la humedad y a la posible formación de hielo en sectores sombreados, incrementa el riesgo para quienes circulan por la ruta internacional.

En la ciudad de Malargüe, en tanto, se registraron lloviznas al mediodía, con una temperatura que rondó los 15 grados. El cielo se mantuvo mayormente cubierto y el ambiente fresco fue una constante durante el día. De acuerdo con los pronósticos, hacia la tarde-noche podrían intensificarse los vientos.

