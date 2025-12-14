La Municipalidad de Mendoza ejecuta obras en veredas y calzadas: cortes, avances y calles intervenidas

La Municipalidad de Mendoza, en el marco del Plan de Obras Urbanas, informó el estado actual de las calles que se encuentran con trabajos de reconstrucción de calzadas y mejoras en veredas. Este plan prevé la renovación integral de distintas arterias y espacios públicos, según un cronograma de obras estratégicas para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.
Las obras se desarrollan en distintos puntos capitalinos, con cortes y reducciones parciales o totales momentáneos de calzada, necesarias para el avance de los trabajos. En este contexto, se recuerda que, a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, se reacondicionarán aproximadamente 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una importante inversión municipal destinada a optimizar la circulación vehicular y peatonal.
Según este plan, ya se han concretado tareas de reconstrucción de veredas en avenida Godoy Cruz, de Mitre a San Martín, y asfaltado de calzada en calle Agustín Álvarez en toda su extensión. Además, durante el desarrollo en el último tiempo se reacondicionó la calzada en la calle Avellaneda, de Tiburcio Benegas a Boulogne Sur Mer; José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle; Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen, y el cruce de Martín Zapata con Martínez de Rozas, entre otras.
A continuación se brinda el detalle semanal de las arterias que están siendo beneficiadas con trabajos de mejoramiento, en algunos casos, con labores en veredas y en calzada:
Trabajos en veredas de la Municipalidad de Mendoza
Sarmiento (trabajo integral del tramo)
Belgrano a 25 de mayo (corte total) de calzada.
Reducción de media calzada en intersección de Sarmiento y Perú
Corte total de calzada en intersección de Sarmiento y 25 de mayo.
Patricias Mendocinas entre Soler y Bogado
Bogado, entre Patricias Mendocinas y España
Obras en calzadaAlberdi
De Salta a Federico Moreno
Cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.
Tiburcio Benegas
Asfaltado: jueves 11: tramo Emilio Civit hasta Reconquista, cortes totales.