14 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Obras estratégicas

La Municipalidad de Mendoza ejecuta obras en veredas y calzadas: cortes, avances y calles intervenidas

La Municipalidad de Mendoza pidió circular con precaución. Los trabajos forman parte de un plan integral para mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular.

Obras en veredas y calzadas de la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, en el marco del Plan de Obras Urbanas, informó el estado actual de las calles que se encuentran con trabajos de reconstrucción de calzadas y mejoras en veredas. Este plan prevé la renovación integral de distintas arterias y espacios públicos, según un cronograma de obras estratégicas para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.

Las obras se desarrollan en distintos puntos capitalinos, con cortes y reducciones parciales o totales momentáneos de calzada, necesarias para el avance de los trabajos. En este contexto, se recuerda que, a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, se reacondicionarán aproximadamente 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una importante inversión municipal destinada a optimizar la circulación vehicular y peatonal.

Según este plan, ya se han concretado tareas de reconstrucción de veredas en avenida Godoy Cruz, de Mitre a San Martín, y asfaltado de calzada en calle Agustín Álvarez en toda su extensión. Además, durante el desarrollo en el último tiempo se reacondicionó la calzada en la calle Avellaneda, de Tiburcio Benegas a Boulogne Sur Mer; José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle; Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen, y el cruce de Martín Zapata con Martínez de Rozas, entre otras.

A continuación se brinda el detalle semanal de las arterias que están siendo beneficiadas con trabajos de mejoramiento, en algunos casos, con labores en veredas y en calzada:

Trabajos en veredas de la Municipalidad de Mendoza

Sarmiento (trabajo integral del tramo)

  • Belgrano a 25 de mayo (corte total) de calzada.
  • Reducción de media calzada en intersección de Sarmiento y Perú
  • Corte total de calzada en intersección de Sarmiento y 25 de mayo.
  • Patricias Mendocinas entre Soler y Bogado
  • Bogado, entre Patricias Mendocinas y España

Obras en calzadaAlberdi

  • De Salta a Federico Moreno
  • Cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.

Tiburcio Benegas

  • Asfaltado: jueves 11: tramo Emilio Civit hasta Reconquista, cortes totales.
  • Asfaltado viernes 12: tramo Emilio Civit hasta Agustín Alvarez, cortes totales.

Santa Cruz

  • Entre Rep. del Líbano y España
  • Cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.

Tucumán

  • Entre San Martín y Videla Castillo: cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.

Salta

  • Reducción de calzada en intersección con Buenos Aires (media calzada). Corte total por Bs As.

Patricias Mendocinas

  • Reducción de calzada entre Gutiérrez y Necochea.
