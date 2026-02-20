El intendente de San Carlos se defendió de la sanción del Tribunal de Cuentas y negó irregularidades

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, respondió a la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas de Mendoza.

El intendente de San Carlos , Alejandro Morillas , respondió a la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas de Mendoza , que aplicó una multa por supuestas irregularidades en la contratación directa de la Estudiantina 2024 , el tradicional evento que se celebra en la primavera en la comuna del Valle de Uco. A través de un comunicado de prensa, se refirió a la medida que lo afecta en forma personal, junto al secretario de Gobierno y la contadora municipal.

A través de un comunicado oficial, desde la Municipalidad señalaron que consideran “imperativo brindar una explicación clara y responsable” ante la situación que tomó estado público tras conocerse la resolución del organismo de control .

En el texto difundido, el Ejecutivo municipal sostuvo que las observaciones realizadas por el Tribunal “responden estrictamente a criterios técnico-administrativos sobre procedimientos formales”.

Cabe recordar que se trata de una sanción que fue dispuesta en el marco del análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2024 del municipio. El Tribunal consideró que hubo un procedimiento administrativo irregular en la contratación directa de la empresa Music Mix S.A. por un total de $139.688.000 para la organización del evento estudiantil.

“Es fundamental aclarar: no se trata de hechos de corrupción, malversación, ni perjuicio económico al Estado, sino de discrepancias en la interpretación de normas contables que surgen naturalmente en la gestión pública diaria”, afirmaron.

Desde la comuna remarcaron además que actuaron “en un marco de estricta legalidad” y fueron categóricos al señalar que “cada acto administrativo fue dictado con sustento legal, actuando estrictamente dentro de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y toda la normativa vigente”.

Comunicado (2)

La Rendición 2024 fue aprobada

Uno de los puntos centrales de la defensa del intendente es que la propia resolución del Tribunal de Cuentas incluye la aprobación de la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2024.

Según citaron textualmente en el comunicado, el organismo resolvió: “Aprobar la Rendición de Cuentas presentada por la Municipalidad de San Carlos correspondiente al Ejercicio 2024”.

En ese sentido, desde el municipio sostuvieron que la ejecución presupuestaria “cuenta con respaldo documental total, afectación contable transparente y una finalidad pública plenamente comprobable”.

“Observaciones técnicas ya subsanadas”

El Ejecutivo sancarlino manifestó respeto por la función de control que ejerce el Tribunal de Cuentas, al considerar que “fortalece las instituciones”, aunque aclaró que las multas “son observaciones técnicas ya subsanadas y no constituyen una condena penal ni implican desvío de fondos”.

“Gobernar implica tomar decisiones. Y cada decisión está documentada, fundamentada y orientada al bienestar de nuestra comunidad”, expresaron.

Además, el comunicado apunta contra quienes intentan “parcializar una observación meramente administrativa, atribuyéndole un tenor malicioso que no tiene, ni ha sido señalado de esa forma por la autoridad competente”.

La polémica se desató luego de que se conociera la sanción aplicada por el Tribunal de Cuentas en relación con irregularidades administrativas vinculadas a un evento primaveral, situación que generó repercusiones en el ámbito político provincial.

Mientras tanto, desde la Municipalidad aseguraron que continuarán trabajando “con la frente en alto, con transparencia, responsabilidad y absoluto apego a la legalidad”.