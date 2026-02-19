Un organismo con control radical sancionó a un intendente aliado por irregularidades en un evento primaveral

Las multas del Tribunal de Cuentas a Alejandro Morillas
El Tribunal consideró que hubo un procedimiento administrativo irregular en la contratación directa de la empresa Music Mix S.A. por un total de $139.688.000 para la organización del evento estudiantil.
Las multas aplicadas son las siguientes:
Alejandro Morillas (intendente): $400.000
Sebastián Garro (secretario de Gobierno y concejal electo por Cambia Mendoza): $400.000
El fallo establece que los funcionarios deberán abonar las sumas en un plazo de treinta días desde la notificación, aunque aún pueden apelar la decisión administrativa.
En el análisis de responsabilidades, el Tribunal señala que Morillas es responsable por haber firmado el Decreto N°1444/2024 que autorizó la contratación directa y la suscripción del contrato con la empresa. En el caso del secretario de Gobierno, también por la firma del decreto y por su función de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de erogaciones. En cuanto a la contadora municipal, se le atribuye responsabilidad por su intervención certificando que el proceso del gasto se ajustaba a las disposiciones legales vigentes.
Embed - Emanero | El domingo al show se subió Gonza a cantarse un tema , capo total. | Instagram
View this post on Instagram
Por qué el Tribunal de Cuentas sancionó al Municipio de San Carlos
La irregularidad se centra en la utilización de la contratación directa por exclusividad (artículo 144 inciso i de la Ley 8706) para contratar a Music Mix S.A., que incluía la presentación de artistas como Emanero, Negro Tecla, Jet Set y Bye Bye, además de sonido, escenario, iluminación, pantallas LED, seguridad privada, baños químicos y otros servicios.
El Tribunal concluyó que:
No se acreditó documentalmente la exclusividad de la empresa para todos los servicios contratados.
La nota presentada por la empresa solo invocaba exclusividad respecto del artista Emanero y el sistema de sonido.
No hubo respaldo documental que justificara que el resto de los servicios —como iluminación, estructura, seguridad o baños químicos— debía contratarse bajo la misma excepción.
El decreto municipal que autorizó la contratación directa no fundamentó adecuadamente la causal de excepción, como exige la ley.
Para el Tribunal, al no existir documentación suficiente que acreditara la exclusividad en todos los ítems incluidos en el “rider técnico”, se configuró un apartamiento injustificado del régimen licitatorio.
Otras observaciones sin multa
Más allá de la Estudiantina, el Tribunal formuló otras observaciones en la rendición de cuentas, aunque en esos casos resolvió no aplicar sanciones por considerar que las deficiencias fueron corregidas durante 2025.
Entre ellas se destacan:
Errores en la registración de la coparticipación municipal.
Diferencias en la contabilización de retenciones salariales.
Falencias en el control de bienes de consumo.
Inconsistencias en créditos por sueldos pagados en exceso.
En estos puntos, el Tribunal instruyó al municipio a realizar ajustes contables y mejorar procedimientos internos, pero no aplicó multas.
Finalmente, el organismo aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2024 en términos generales, aunque dejó asentadas las irregularidades detectadas en la contratación de la Estudiantina y ordenó el cumplimiento de las instrucciones impartidas.