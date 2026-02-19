Un organismo con control radical sancionó a un intendente aliado por irregularidades en un evento primaveral

Uno de los jefes comunales de Cambia Mendoza fue multado.

El Honorable Tribunal de Cuentas aplicó multas al intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y a dos funcionarios de su gabinete por irregularidades en la contratación directa de la Estudiantina 2024 , el tradicional evento que se celebra en la primavera en la comuna del Valle de Uco.

La sanción fue dispuesta en el marco del análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2024 del municipio. El organismo, que cuenta con cuatro de sus cinco vocales propuestos por el gobernador Alfredo Cornejo , resolvió aplicar multas a un jefe comunal que hoy forma parte del esquema oficialista provincial .

Accidente vial Dos motociclistas heridos tras un choque y vuelco en San Carlos: estaban alcoholizados

Patrullajes preventivos Fuerte despliegue policial en San Carlos: más de 2 mil personas identificadas durante el fin de semana largo

Morillas formalizó en 2025 su pase a Cambia Mendoza , alineándose con el cornejismo en las últimas elecciones legislativas. Sin embargo, la alianza venía tejiéndose desde hacía tiempo atrás , con guiños y flores de ambos bandos.

El Tribunal consideró que hubo un procedimiento administrativo irregular en la contratación directa de la empresa Music Mix S.A. por un total de $139.688.000 para la organización del evento estudiantil.

Alejandro Morillas (centro), aliado político de Cornejo, fue sancionado por el Tribunal de Cuentas.

Las multas aplicadas son las siguientes:

Alejandro Morillas (intendente): $400.000

Sebastián Garro (secretario de Gobierno y concejal electo por Cambia Mendoza): $400.000

Vanina Moreno Stocco (contadora municipal): $500.000

El fallo establece que los funcionarios deberán abonar las sumas en un plazo de treinta días desde la notificación, aunque aún pueden apelar la decisión administrativa.

En el análisis de responsabilidades, el Tribunal señala que Morillas es responsable por haber firmado el Decreto N°1444/2024 que autorizó la contratación directa y la suscripción del contrato con la empresa. En el caso del secretario de Gobierno, también por la firma del decreto y por su función de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de erogaciones. En cuanto a la contadora municipal, se le atribuye responsabilidad por su intervención certificando que el proceso del gasto se ajustaba a las disposiciones legales vigentes.

Embed - Emanero | El domingo al show se subió Gonza a cantarse un tema , capo total. | Instagram View this post on Instagram

Por qué el Tribunal de Cuentas sancionó al Municipio de San Carlos

La irregularidad se centra en la utilización de la contratación directa por exclusividad (artículo 144 inciso i de la Ley 8706) para contratar a Music Mix S.A., que incluía la presentación de artistas como Emanero, Negro Tecla, Jet Set y Bye Bye, además de sonido, escenario, iluminación, pantallas LED, seguridad privada, baños químicos y otros servicios.

El Tribunal concluyó que:

No se acreditó documentalmente la exclusividad de la empresa para todos los servicios contratados.

La nota presentada por la empresa solo invocaba exclusividad respecto del artista Emanero y el sistema de sonido .

No hubo respaldo documental que justificara que el resto de los servicios —como iluminación, estructura, seguridad o baños químicos— debía contratarse bajo la misma excepción.

El decreto municipal que autorizó la contratación directa no fundamentó adecuadamente la causal de excepción, como exige la ley.

Para el Tribunal, al no existir documentación suficiente que acreditara la exclusividad en todos los ítems incluidos en el “rider técnico”, se configuró un apartamiento injustificado del régimen licitatorio.

Tribunal de cuentas.jpg El Tribunal de Cuentas sancionó a un Municipio "amigo". Foto: Yemel Fil

Otras observaciones sin multa

Más allá de la Estudiantina, el Tribunal formuló otras observaciones en la rendición de cuentas, aunque en esos casos resolvió no aplicar sanciones por considerar que las deficiencias fueron corregidas durante 2025.

Entre ellas se destacan:

Errores en la registración de la coparticipación municipal.

Diferencias en la contabilización de retenciones salariales.

Falencias en el control de bienes de consumo.

Inconsistencias en créditos por sueldos pagados en exceso.



En estos puntos, el Tribunal instruyó al municipio a realizar ajustes contables y mejorar procedimientos internos, pero no aplicó multas.

Finalmente, el organismo aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2024 en términos generales, aunque dejó asentadas las irregularidades detectadas en la contratación de la Estudiantina y ordenó el cumplimiento de las instrucciones impartidas.